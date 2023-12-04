Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом

Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом

Всех с добрым утром понедельника! И да не окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным!

А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример:

Изя всегда слушает свою Сарочку с открытым ртом… Чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым!

Достаток

Как Сарочка мужа берегла

А еще у нас есть такие анекдоты:

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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