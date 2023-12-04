Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом

Всех с добрым утром понедельника! И да не окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным!
А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример:
Изя всегда слушает свою Сарочку с открытым ртом… Чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым!
А еще у нас есть такие анекдоты:
- Как Сарочке готовка надоела;
- Как Изя и Сара выбирают на чем ехать домой;
- Какой подарок хочет Изя на День рождения?
- Как стать идеальным мужчиной;
- Сара жалуется мужу, что растолстела.