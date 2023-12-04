Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом

А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример:

Изя всегда слушает свою Сарочку с открытым ртом… Чтобы давление на барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым!

А еще у нас есть такие анекдоты: