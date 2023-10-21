Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Изя и Сара выбирают на чем ехать домой

Анекдот дня: как Изя и Сара выбирают на чем ехать домой

Доброе утро, Одесса! Хоть сегодня и суббота, но долго спать нельзя — осень в эти выходные нас балует прекрасной погодой — можно и погулять: море, парки, сделать базар. А чтоб на все  дела у вас хватило энергии, запасайтесь позитивом с утренним анекдотом от «Одесской жизни».

— Изя, как мы с тобой домой поедем?

— Сарочка, а как ты хочешь?

— А как правильно сказать: «порш» или «поршэ»?

— Дорогая, таки правильно сказать «троллэйбус».

изя и сара

роза и яша

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Редакция ПРОФИЛЬ

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