Анекдот дня: как Изя и Сара выбирают на чем ехать домой

Доброе утро, Одесса! Хоть сегодня и суббота, но долго спать нельзя — осень в эти выходные нас балует прекрасной погодой — можно и погулять: море, парки, сделать базар. А чтоб на все дела у вас хватило энергии, запасайтесь позитивом с утренним анекдотом от «Одесской жизни».
— Изя, как мы с тобой домой поедем?
— Сарочка, а как ты хочешь?
— А как правильно сказать: «порш» или «поршэ»?
— Дорогая, таки правильно сказать «троллэйбус».
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