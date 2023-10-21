Анекдот дня: как Изя и Сара выбирают на чем ехать домой

Анекдот дня: почему поправилась Циля Марковна? Доброе утро, одесситы! А вот уже и пятница. Надеемся, что вся ваша неделя была плодотворной и насыщенной. А чтоб уж и в пятницу не подкачать, для заряда позитивом мы делимся с вами традиционным утренним анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: от чего больно Рабиновичу? Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя в самом разгаре, а, стало быть, утренний заряд бодрости нам всем ох как необходим! А что еще может так помочь зарядиться хорошим настроением на весь день, как не анекдот от «Одесской жизни»? ПОДРОБНЕЕ