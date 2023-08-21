Анекдот дня: Фіма їде на курорт без дружини

З добрим і теплим ранком понеділка, безжурні одесити! Так, щось спекотно нині … Але ми не сумуватимемо, вірно? Адже рано чи пізно спека спаде, і літо закінчиться. Ну а зараз… Зараз не втрачаємо оптимізму та зустрічаємо понеділок бадьоро та з позитивним настроєм! А допоможе в цьому наш ранковий анекдот:
Софа запитує Фіму, який вирушає на курорт без неї:
– А чому ти не одягнув обручку?
– Кільце – у таку спеку?
У нас є інші анекдоти:
- Випадок на одеському пляжі;
- Моня залишається один аж на два тижні;
- Як Рабінович дачу продавав;
- Циля вигнала Фіму з дому;
- Сара шле з курорту чоловікові телеграму.