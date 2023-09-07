Анекдот дня: еще немного и Фима станет полиглотом

Доброе утро, одесситы! Пора собираться на работу, а значит нужно скорее проснуться и взбодриться. А получить утреннюю дозу позитива поможет хороший и добрый одесский юмор.
— Фима, таки говорят, что ты начал учить английский?
— Ес.
— И сколько же слов ты уже знаешь?
— Ту.
— Два?
— Ес.
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