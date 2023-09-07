Анекдот дня: ще трохи і Фіма стане поліглотом

Доброго ранку, одесити! Настав час збиратися на роботу, а значить потрібно швидше прокинутися і підбадьоритися. А отримати ранкову дозу позитиву допоможе гарний і добрий одеський гумор.
– Фіма, таки кажуть, що ти почав вивчати англійську?
– Єс.
– І скільки ж слів ти вже знаєш?
– Ту.
– Два?
– Єс.
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