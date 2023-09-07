Анекдот дня: ще трохи і Фіма стане поліглотом

Анекдот дня: що одеські школярі знають про дощ Доброго ранку, шановні читачі. Робочий тиждень досяг свого екватора, що не може не тішити. А анекдот про школярів у перший тиждень навчального року нехай вам додатково підніме настрій. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: какой подарок хочет Изя на День рождения? Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Пропонуємо до вашої уваги кумедний одеський анекдот, щоб понеділок почався на позитивній ноті і не виявився надто важким. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ