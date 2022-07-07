Анекдот дня: одесситка пришла в аптеку

Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает вам утра доброго (и без противного воя сирен, конечно же) и рабочего дня плодотворного. И да – никогда не унываем и не сдаемся! И не забываем: все плохое, что есть сейчас, ненадолго.
А для зарядки позитивом на предстоящий день ловите наш анекдот.
Почтенная дама из Одессы заходит в аптеку и проникновенным голосом обращается к провизору:
– Я бы хотела купить немножко цианида…
– Мадам, зачем вам это вещество???
– Я хочу отравить супруга…
Глаза провизора едва ли не на лоб вылезли от удивления:
– Мадам, помилуйте! Я никак не могу продать вам цианид. Это незаконно! У меня заберут лицензию. А вас отправят в тюрьму. Да и меня вместе с вами туда же. Нет, даже не просите!
Дама достает из ридикюля снимок, на котором ее муж в постели с женой провизора.
– Ну, это в корне меняет дело, мадам. Надо было сразу сказать, что вам по рецепту!
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