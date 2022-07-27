Анекдот дня: кем работает Изя?

Анекдот дня: жалобная книга по-одесски Доброе утро, Одесса! Пусть это утро будет добрым, без тревог душевных и воздушных, а рабочий день плодотворным. А для зарядки позитивом на предстоящий день ловите наш анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Новорожденные одесситы установили маленькое равноправие На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 156 маленьких украинцев, что на 10 детей больше, чем неделей ранее. Население Одессы за неделю пополнило три двойни. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кого любит Рабинович Доброе утро, Одесса! Понедельник настраивает нас на рабочий лад, но и о любви забывать не стоит. Вот Рабинович не забывает… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: встретились две одесситки Всех с добрым воскресным утром! «Одесская жизнь» желает вам отлично отдохнуть и, главное выспаться перед очередной рабочей неделей. И да не нарушат ваш сон ни шумные соседи, ни вражеские прилеты… ПОДРОБНЕЕ