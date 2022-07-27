Анекдот дня: кем работает Изя?

Доброе утро, мы из Одессы! Да, вчерашний день выдался немного тревожным. Будем надеяться, что сегодня нам повезет намного больше.
Но в любом случае не унываем, держим кулачки за наших защитников и продолжаем усердно трудиться как для общего, так и для нашего личного блага. И да минует нас участь героя сегодняшнего анекдота:
– Изя, ты кем работаешь?
– Испытателем.
– А что испытываешь?
– Нужду.
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