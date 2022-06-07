Утро доброе, одесситы! Рабочая неделя в самом разгаре, а чтобы она прошла продуктивно, надо быть настроенным позитивно. Итак, делаем свое дело, держим кулачки за наших защитников и верим: все будет Украина!
А для зарядки хорошего настроения «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию анекдот.
Встречаются двое одесситов:
– А вы слыхали, какое пугало Рабинович поставил у себя на огоpоде?
– Hет, а какое?
– До того стpашное, что воpоны веpнули уpожай за пpошлый год!
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