Анекдот дня: что стоит на огороде Рабиновича?

Патриотические котики Одессы: на Слободке появился мурал в честь доноров (фото) В Одессе появился очередной «кошачий» мурал. На этот раз наши котики-патриоты решили обратить внимание горожан на то, как важно быть донором, особенно в наше непростое время, когда кровь очень часто нужна нашим бойцам. ПОДРОБНЕЕ

Одессит придумал как купаться на пляже и не нарушать запрет Жители Одессы не те теряют чувство юмора и смекалку при любых обстоятельствах. Вот и этот молодой человек нашел способ и в морскую воду окунуться и запрет на купание не нарушить. ПОДРОБНЕЕ