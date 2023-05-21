Анекдот дня: что хочет сделать с клиенткой парикмахер Лёва?

С добрым (надеемся) утром, одесситы! С воскресным всех вас днем и да будет он удачным!

И еще не следует забывать: выходные – они не только для валяния на диване, это еще прекрасная возможность навести марафет, чтобы затем выглядет на все сто и быть неотразимыми. И это, между прочим, касается, не только милых дам.

А для стимула и заряда позитивом вот вам анекдот:

В парикмахерской:

– Мадам Гольдбаум, я дико извиняюсь, чёлку таки косой будем делать?

– Шо за мансы, Лёва?! Угомоните свои таланты и делайте таки ножницами!

Еще больше одесских анекдотов: