Анекдот дня: что хочет сделать с клиенткой парикмахер Лёва?

С добрым (надеемся) утром, одесситы! С воскресным всех вас днем и да будет он удачным!
И еще не следует забывать: выходные – они не только для валяния на диване, это еще прекрасная возможность навести марафет, чтобы затем выглядет на все сто и быть неотразимыми. И это, между прочим, касается, не только милых дам.
А для стимула и заряда позитивом вот вам анекдот:
В парикмахерской:
– Мадам Гольдбаум, я дико извиняюсь, чёлку таки косой будем делать?
– Шо за мансы, Лёва?! Угомоните свои таланты и делайте таки ножницами!
Еще больше одесских анекдотов:
- Марик засмотрелся на девушку в короткой юбке;
- Абрам купил лотерейный билет;
- Как портной Моня с Розы Абрамовны мерки снимал;
- Как мадам Рабинович в парикмахерскую ходила.