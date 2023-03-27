Анекдот дня: что думает старый еврей о переводе часов?

Одесситы, доброе утро! Надеемся, воскресный перевод часов на час вперед не сильно отразился на вашем настроении и самочувствии. Ну а если это действо все же вам не по душе, самое время посмеяться над ним.
Когда старому еврею объяснили причины перехода с зимнего времени на летнее, он сказал:
— Только правительство может думать, что если от одеяла отрезать метр сверху и пришить его снизу, то это одеяло можно удлинить.
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