Анекдот дня: В чем сила Самуила Марковича?

Одесская реклама продолжает рулить, а заодно поднимает настроение, и это правильно, пусть даже порой и получается не очень. Ну а вот как такому серьезному заведению как оптика быть в таких случаях? Ну разве что, как это обычно бывает, зазвать потенциального клиента фотографией мужчины или женщины в очках. Тут главное, чтобы на фото очки были ну очень к лицу и любой проходящий понял, что вам сюда. Скучновато и не ново, правда? Оказывается, есть и другие способы. Чисто одесские.
Доброе утро, Одесса и с воскресным днем! Итак, выходной – а это самое время не только для отдыха, но и для дел, на которые в будние дни часто не хватает времени. Например, можно навести красоту и не только в доме, но и на своей же голове, проще говоря, сходить в парикмахерскую.
Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Сегодня мы посоветуем вам всем не забывать, что в любой, казалось бы, неприятной или безнадежной ситуации всегда можно отыскать и положительные моменты. Проще говоря, все, что ни делается – к лучшему!