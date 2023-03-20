Анекдот дня: В чем сила Самуила Марковича?

В одесской оптике появилась новая таблица проверки зрения (фотофакт) Одесская реклама продолжает рулить, а заодно поднимает настроение, и это правильно, пусть даже порой и получается не очень. Ну а вот как такому серьезному заведению как оптика быть в таких случаях? Ну разве что, как это обычно бывает, зазвать потенциального клиента фотографией мужчины или женщины в очках. Тут главное, чтобы на фото очки были ну очень к лицу и любой проходящий понял, что вам сюда. Скучновато и не ново, правда? Оказывается, есть и другие способы. Чисто одесские. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как мадам Рабинович в парикмахерскую ходила Доброе утро, Одесса и с воскресным днем! Итак, выходной – а это самое время не только для отдыха, но и для дел, на которые в будние дни часто не хватает времени. Например, можно навести красоту и не только в доме, но и на своей же голове, проще говоря, сходить в парикмахерскую. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что говорила бабушка Циля внучке Розочке, переживающей развод Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Сегодня мы посоветуем вам всем не забывать, что в любой, казалось бы, неприятной или безнадежной ситуации всегда можно отыскать и положительные моменты. Проще говоря, все, что ни делается – к лучшему! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает Доброе утро, одесситы! Помним, что жизнь не только дорожает, но и продолжается. А потому давайте не опускать руки от неприятностей, а искать выход из них. И не зыбываем улыбаться. ПОДРОБНЕЕ