Анекдот дня: чем привлекателен четверг?

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня четверг… Да, еще не пятница и уж точно не воскресенье, но… Да, конечно, каждый день недели по-своему хорош, но в чем особенность именно четверга? Давайте попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним анекдотом.

И еще: поскольку сегодня не обычный, а Чистый четверг, то пожелаем-ка мы вам чистоты и не только домашней, телесной, но и душевной. А теперь обещанный анекдот:

…Сегодня четверг. Это хуже, чем суббота, но лучше, чем вторник.

Более того, это гораздо лучше, чем понедельник, но хуже, чем пятница.

Я вам больше скажу: четверг даже лучше, чем воскресенье. Потому что в воскресенье завтра понедельник, а в четверг завтра пятница.

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