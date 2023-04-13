Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем привлекателен четверг?

Анекдот дня: чем привлекателен четверг?

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня четверг… Да, еще не пятница и уж точно не воскресенье, но… Да, конечно, каждый день недели по-своему хорош, но в чем особенность именно четверга? Давайте попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним анекдотом.

И еще: поскольку сегодня не обычный, а Чистый четверг, то пожелаем-ка мы вам чистоты и не только домашней, телесной, но и душевной. А теперь обещанный анекдот:

…Сегодня четверг. Это хуже, чем суббота, но лучше, чем вторник.

Более того, это гораздо лучше, чем понедельник, но хуже, чем пятница.

Я вам больше скажу: четверг даже лучше, чем воскресенье. Потому что в воскресенье завтра понедельник, а в четверг завтра пятница.

Дни недели, карикатура

Рабочие дни недели

Другие наши анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить