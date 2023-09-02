Анекдот дня: из Одессы даже Париж глушь

Анекдот дня: сибирский кот на Староконном рынке Привет, одеситы, и все, кто присоединился к таким! Наконец-то пятница и конец рабочей недели! А вот утром немного юмора, чтобы последний день рабочей недели пролетел быстрее! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: памятник неизвестному матросу в Одессе Доброе утро Одесситы. По хорошей одесской традиции начинаем день с веселой шутки. Сегодня это анекдот о памятнике неизвестному матросу. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как одесситка новый диван продавала Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираемся с силами и заряжаемся позитивом.

И наш сегодняшний совет: несмотря на обыденную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их каким-нибудь приятным пустяком.

Ну а пока – наш традиционный одесский анекдот: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: когда беда не ходит одна С добрым жарким утром вторника, одесситы! Жара нынче аномальная… Но мы не будем унывать, верно? Ведь рано или поздно и жара спадет, и лето закончится. А сейчас не теряем оптимизма и встречаем вторник бодро и с позитивным настроем! ПОДРОБНЕЕ