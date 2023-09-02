Анекдот дня: из Одессы даже Париж глушь

Врываемся в выходные с прекрасным настроением. А что может сделать его еще более прекрасным, кроме отсутствия будильника? Правильно, хороший анекдот.
– Семен Маркович, какой изумительный на Вас костюм!
– Благодарю, Фимочка.
– А где шили?
– В Париже.
– Это далеко от Одессы?
– Почти 3 тыщи километров.
– Надо же. Такая глушь, а как шьют.
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