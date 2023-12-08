Анекдот дня: чим хороші ательє в Одесі

Доброго ранку, одесити! Грудень набирає обертів, синоптики обіцяю похолодання, багато хто вирішує зміцнити організм вітамінами та ліками. Це добре, але не робіть як герой нашого ранкового анекдоту:
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Доброго ранку, одесити! Настав пік робочого тижня. Час збиратися на роботу. А “Одеське життя” пропонує ранковий анекдот про громадський транспорт:
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Доброго ранку, дорогі одесити! А ранок сьогодні морозний, свіжий. Але попри те, що вставати з ліжка не дуже хочеться, сьогодні лише вівторок, до Нового року ще 26 днів, а тому продовжуємо робити те, що треба. “Одеське життя” за традицією пропонує ранковий анекдот.
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Усіх з доброго ранку понеділка! І та не виявиться він днем не важким, а якщо не надто вже легким, то хоча б продуктивним!
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Ранок добрий, Одеса! Цей недільний день обіцяє бути досить теплим, ба більше, дехто запевняє, що він буде останнім теплим днем перед черговим суттєвим похолоданням… Тож гріх такою можливістю не скористатися і не вирушити… Ну хоча б просто прогулятися вулицею!
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