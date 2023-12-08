Анекдот дня: чим хороші ательє в Одесі

Анекдот дня: навіщо Фіма п’є пігулки Доброго ранку, одесити! Грудень набирає обертів, синоптики обіцяю похолодання, багато хто вирішує зміцнити організм вітамінами та ліками. Це добре, але не робіть як герой нашого ранкового анекдоту: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Фіма, Циля та стосунки Доброго ранку, дорогі одесити! А ранок сьогодні морозний, свіжий. Але попри те, що вставати з ліжка не дуже хочеться, сьогодні лише вівторок, до Нового року ще 26 днів, а тому продовжуємо робити те, що треба. “Одеське життя” за традицією пропонує ранковий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Ізя слухає Сарочку з відкритим ротом Усіх з доброго ранку понеділка! І та не виявиться він днем не важким, а якщо не надто вже легким, то хоча б продуктивним! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ