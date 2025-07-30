Ключевые моменты:

Обмеление лимана в летний период является естественным процессом, связанным с повышением температуры и испарением

В июле 2025 года ситуацию усугубило отсутствие осадков и прекращение водоснабжения из реки Большой Куяльник

Природные процессы и сезонные изменения

Летнее обмеление Куяльницкого лимана происходит из-за комплекса природных факторов. В жаркое время года повышение температуры и активное испарение вызывают снижение уровня воды в водоеме. Этот процесс активизирует развитие микроводорослей Dunaliella salina, которые придают лиману характерную розовую или малиновую окраску.

Весной уровень воды в лимане находился в пределах нормы благодаря притоку морской воды в холодный период. В июле 2025 года ситуацию дополнительно осложнило отсутствие атмосферных осадков и водоснабжения из реки Большой Куяльник, что привело к усиленному пересыханию водоема.

Специалисты Государственной экологической инспекции прогнозируют, что снижение температуры воздуха, охлаждение морской воды и увеличение количества осадков осенью будут способствовать восстановлению водного баланса лимана. Национальный природный парк «Куяльницкий» совместно с органами государственной власти Одесской области продолжает работу по решению вопроса привлечения альтернативных источников пополнения лимана. Инспекция обязалась продолжать мониторинг состояния водоема и информировать об изменениях.

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