Аэропорт Одессы оснастят телетрапами

В аэропорту Одессы появится возможность попадать прямо из терминала в самолет, без необходимости передвигаться на автобусе.

Для этого аэропорт оснастят четырьмя телескопическими трапами – специальными коридорами на колесах, которые присоединяют к терминалу и состыковывают с дверью самолета.

Поставка телетрапов в Одессу запланирована после 15 мая, сообщил avianews.com коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Одесса» Вячеслав Чеглатонев.

Далее потребуется 30 дней на монтаж и наладку нового оборудования. Его присоединят к специальным галереям терминала, которые уже построены.

Однако решение об использовании телетрапов принимает конкретная авиакомпания. Некоторые авиаперевозчики, особенно лоукостеры, не используют технологию с целью сэкономить и ускорить разворот самолета для вылета на следующий рейс.

Ранее проезд к терминалу Одесского аэропорта сделали бесплатным.