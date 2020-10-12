Аэропорт “Одесса” значительно сократил пассажиропоток (инфографика)

Аэропорт Одесса за январь – сентябрь 2020 года снизил пассажиропоток до 555,8 тысяч пассажиров, что на 55% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сказано в сообщении аэропорта в Фейсбук.

На международных линиях было перевезено 435,5 тысяч пассажиров, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На внутренних рейсах – 120,2 тысяч, (-49%).

Количество выполненных рейсов за девять месяцев 2020 года составило 7048, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (международные рейсы – 4572 (-51%), внутренние рейсы – 2476 (-30%).

За сентябрь пассажиропоток аэропорта составил 71,9 тыс. чел., что на 60% меньше, чем в сентябре 2019 года (международные рейсы – 49,2 тыс. пассажиров (-66%), внутренние рейсы – 22,68 тыс. пассажиров (-25%).

В сентябре текущего года выполнено 1035 рейсов, что на 38% меньше, чем в сентябре 2019 года (международные рейсы – 588 (-52%), внутренние рейсы – 447 (-1%).

Напомним, что в связи с коронавирусом рейсы из Одесского аэропорта значительное время не осуществлялись.