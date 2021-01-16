Аэропорт «Одесса» оказался на 4-м месте по количеству полетов в 2020 году

Международный аэропорт «Одесса» оказался на 4-м месте в Украине по количеству полетов.

Как сообщает «Украэрорух», в 2020 году в одесском аэропорту провели 9 282 взлетов и посадок.

В первую тройку вошли международные аэропорты «Борисполь» (47 524 полета), «Киев» (Жуляны) (12 805) и «Львов» (9 850). А замыкает пятерку лидеров аэропорт «Харьков» (7 576).

По данным «Украэроруха», всего за прошедший год в воздушном пространстве Украины совершено более 21 102 внутренних перелетов, что на 31,5% меньше, чем в 2019 году, 68 870 международных (-57,7%) и 52 075 транзитных (-63%).

Напомним, весной прошлого года из-за введенного карантина авиарейсы были отменены, а позже – ограничены.

Найбільшу кількість злетів і посадок у продовж 2020 року було здійснено в таких десяти аеропортах України: Міжнародний… Опубликовано Украерорух/UkSATSE Среда, 13 января 2021 г.

Напомним, в конце прошлого года в аэропорту Одессы достроили новую взлетно-посадочную полосу.

Фото: delo.ua