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Агрофирмы и политика: кто такой Сергей Паращенко, которого в Одессе обыскивала СБУ?

Агрофирмы и политика: кто такой Сергей Паращенко, которого в Одессе обыскивала СБУ?

В Одессе сотрудники СБУ нагрянули с обыском к бывшему председателю областного совета, аграрному бизнесмену Сергею Парщенко.

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Сеть всколыхнуло фото, на котором один из сотрудников СБУ во время обыска в шикарном особняке на Французском бульваре надел бахилы.

СБУ заявила, что обыски по 10 адресам проходили в рамках расследования о контрактах агрофирм с предприятиями Национальной академии аграрных наук. Бизнесмены якобы выращивали урожай на государственных землях и 80% выращенного забирали себе, а государство не получало прибыль. В этом, по версии СБУ, замешано и бывшее руководство Одесского облсовета.

Разберемся, чем известен Сергей Паращенко в публичной плоскости.

Сергей Паращенко – биография

Сергей Паращенко

Бывший председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко известен тем, что родился в 1972 году в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области.

Закончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «Правоведение», квалификация — юрист. В 1995 году после завершения учебы вернулся в родное село Виноградовка и занялся предпринимательской деятельностью.

В 2010 году был избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района от Партии Регионов. Состоял в Партии регионов до 2014 года, после смены власти в Украине и победы на президентских выборах Петра Порошенко стал членом БПП.

В 2014 баллотировался в депутаты Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко. Но проиграл действующему на тот момент народному депутату Антону Киссе. В 2015 году снова баллотировался в Одесский областной совет. Занял первое место, таким образов во второй раз стал депутатом областного совета. Стал руководителем фракции БПП. В апреле 2019 года, после увольнения главы Одесской областной администрации Максима Степанова, Сергей Паращенко стал главой Одесской области. Был уволен со своей должности в июне 2019 года уже президентом Владимиром Зеленским. Вскоре возглавил Одесский обласовет. Сложил полномочия в связи с завершением каденции.

Бизнес Сергея Паращенко

В налоговой декларации Сергея Паращенко за 2019 год сказано, что он является конечным бенифицарным владельцем ряда агропредприятий в Одесской и Житомирской областях.

По данным декларации за 2019 год, Паращенко на тот момент владел земельным участком в Одессе площадью 494 кв.м и двумя участками покрупнее в Арцизском районе – их общая площадь 40 тыс. кв.м. Также он владел домом площадью 820,5 кв.м. Супруга и.о. губернатора Майя не менее богатая дама. Она также по данным на 2019 год владела земельными участками и домами. Сын, названный в честь отца, также в своей “копилке” имеет достаточно крупную недвижимость и земельные участки.

Согласно декларации, Сергей Паращенко владел кнопочным телефоном, тем не менее, часы у него были серии Breguet и это не единственный экземпляр дорогостоящих наручных часов. У жены Паращенко имелись не менее дорогие подарки – шубы из меха соболя, рыси и норки. Также у семьи есть тогда был автомобиль премиум-класса Lexus.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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