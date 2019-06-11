Сергей Паращенко освобожден от исполнения обязанностей главы Одесской облгосадминистрации

Сегодня Президент уволил «пакетом» руководителей облгосадминистраций в 15-ти регионах.

Указ об увольнении Сергея Паращенко с поста исполняющего обязанности председателя Одесской областной государственной администрации за №371/2019 уже опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, что Паращенко возглавил Одесскую ОГА после увольнения Максима Степанова – 6 апреля этого года. С марта 2019 он занимал пост первого заместителя губернатора. В СМИ это назначение связывали с проведением президентской предвыборной кампании Петра Порошенко.

Фото пресс-службы ОГА