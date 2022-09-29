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Три агента ФСБ в Одессе готовились поздравить путина с днем рождения

Три агента ФСБ в Одессе готовились поздравить путина с днем рождения

В Одесса задержали трех человек, которые помогали государству-агрессору в проведении коллаборационной и подрывной деятельности в регионе.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, житель Одессы с 2014 занимал пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях. С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины он вступил в сговор с кураторами спецслужб рф для проведения подрывной деятельности на территории города. Его деятельность должна была обеспечивать информационной и политической поддержкой российские власти на территории Украины. Также агент разрабатывал планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области.

По поручению кураторов, одессит сформировал преступную группировку. Его участники собирали информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов на территории Одессы.

Также они собирали сведения о лицах, поддерживавших государственный суверенитет Украины, для дальнейшей их передачи представителям оккупационной администрации в случае захвата города.

Кроме того, в августе 2022 года участники группировки разместили на жилом доме в Одессе флаг РФ с надписью: «Одесса – русский город». В дальнейшем фото этого флага были переданы представителям государства-агрессора для использования в пропагандистских СМИ.

Следующей акцией должно было стать поздравление Путина с днем рождения 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса поздравляет президента России.

Еще агенты разработали план похищения местного жителя, не поддерживавшего вооруженную агрессию РФ. Участники группировки планировали содержать его в подвальном помещении и с помощью наркотических средств и физического насилия заставить переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи.

Во время проведения досудебного расследования по поручению прокурора проведено имитирование похищения потерпевшего, в ходе которого задержаны три члена группировки.

Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека, а также избрании им мер. (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР, при участии СБУ и оперативного подразделения Одесского пограничного отряда.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе мужчина и женщина отрицали войну и ждали «русский мир».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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