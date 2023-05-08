Повреждены десятки зданий: под ракетные обстрелы попали склады Красного Креста (фото)

Начато расследование по нарушению законов и обычаев войны после российского ракетного удара в ночь на 8 мая по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

В ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, от взрыва ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районеодин человек погиб и еще два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара «существенные разрушения» получило трехэтажное складское здание.

В Одесской областной организации Красного Креста Украины заявили, что в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складское помещение площадью 1 000 квадратных метров. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая находилась на складе.

Оказание гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлены.

Следует заметить, что россия наносит ракетный удар по Красному Кресту в этом году не впервые: из-за произошедшего 7 мая 2023 года ракетного обстрела Николаевской области повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которая там находилась, стали непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.

Сотрудники и волонтеры Украинского Красного Креста не пострадали. Предварительно, гуманитарной организации нанесен ущерб на сотни тысяч гривен.

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Фото: Одесская областная прокуратура, Красный Крест Украины