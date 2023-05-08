Новости Одессы и Одесской области

Повреждены десятки зданий: под ракетные обстрелы попали склады Красного Креста (фото)

Повреждены десятки зданий: под ракетные обстрелы попали склады Красного Креста (фото)

Начато расследование по нарушению законов и обычаев войны после российского ракетного удара в ночь на 8 мая по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

В ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, от взрыва ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районеодин человек погиб и еще два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара «существенные разрушения» получило трехэтажное складское здание.

В Одесской областной организации Красного Креста Украины заявили, что в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складское помещение площадью 1 000 квадратных метров. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая находилась на складе.

Оказание гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлены.

Следует заметить, что россия наносит ракетный удар по Красному Кресту в этом году не впервые: из-за произошедшего 7 мая 2023 года ракетного обстрела Николаевской области повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которая там находилась, стали непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.

Сотрудники и волонтеры Украинского Красного Креста не пострадали. Предварительно, гуманитарной организации нанесен ущерб на сотни тысяч гривен.

Читайте также:

Фото: Одесская областная прокуратура, Красный Крест Украины

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить