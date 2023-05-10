Новости Одессы и Одесской области

В Одессе «накрыли» огромную сеть подпольных казино (фоторепортаж)

В Одессе «накрыли» огромную сеть подпольных казино (фоторепортаж)

В Одессе задержаны пять человек, которые организовали деятельность подпольных интерактивных игорных заведений. Более года они «обеспечивали» работу 18 таких заведений во всех районах города под видом интернет-клубов. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Игроки допускались в помещение таких казино для проведения азартной игры только по телефонному звонку с разрешения администратора. При этом, кассиры-администраторы в соответствии с указаниями руководителя «группы», принимали решение о допуске или не допуске к заведению того или иного игрока.

В целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретенные «администраторские» мобильные телефоны.

Правоохранители провели двадцать обысков в подпольных «казино», офисных и складских помещениях. Выявлено и изъято более 2000 единиц компьютерной и другой техники – мониторы, системные блоки, серверы, маршрутизаторы, видеорегистраторы, устройства для печати чеков, жесткие диски, черновую документацию и наличные деньги.

Правоохранители заявляют, что идут поиски организатора подпольных «казино» в Одессе. Организатору и его 5 сообщникам «светит» теперь штраф в 850 000 гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года согласно ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

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Фото: Одесская областная прокуратура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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