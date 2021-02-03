Децентрализация в Одесской области: статистика, инновации и перспективы

Территориальные общины (ТО) Одесской области вышли на новый этап своего развития в условиях обновленного законодательства. Об этом рассказали на брифинге представители Одесского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой».

Отметим, что в Одесской области – самой большой в Украине, с разнообразием национального состава, климатических условий, экономического развития – процесс образования громад никогда не был легким, да и вообще наш регион смело можно назвать одним из самых проблемных в плане внедрения реформы.

Чего только не происходило, хотя бы за минувший год. Так, например, формат объединения громад, который в народе условно прозвали добровольно-принудительным, а также неоднократные изменения «перспективных планов» вызвало бурю негодования и возмущения. В разных частях области люди активно отстаивали свои интересы. Одним из громких случаев был митинг жителей Арцизского и Саратского районов, которые перекрыли важный участок автомагистрали Одесса – Рени.

Между тем, в разных ситуациях на уступки шли то власть, то местные жители, и таким образом постепенно реализовали планы развития региона. Однако воплотить в жизнь некоторые задумки так и не удалось. Например, провалилась идея создания территориального образования «Большая Одесса». Масштабная громада должна была объединить населенные пункты от Сухого до Аджалыкского лимана вдоль морского побережья, в пределах Объездной дороги.

Завершить процесс децентрализации в 2020 году не удалось, но определенный прогресс заметен. Те же местные выборы провели на новой территориальной основе – на уровне громад и укрупненных районов. На новый уровень своего развития территориальные общины действительно вышли.

Вот немного интересных цифр. Сейчас в области функционирует 91 территориальная община, из которых наименьшей по площади является Теплодарская городская (7,7 кв. км), а наибольшей – Балтская городская (1046,6 кв. км). 12 общин насчитывают более 30 тысяч жителей, и почти столько же есть совсем небольших общин, где проживает менее 5 тысяч человек – их 13.

«Общины Одесской области, как и по всей Украине, теперь работают в новых законодательных условиях», – отметила советник Одесского регионального офиса по вопросам децентрализации и местного самоуправления Оксана Гуненкова.

В частности:

потеряло актуальность понятие «ОТГ», на смену которому уместно употреблять термин «территориальные общины»;

старосты в общинах больше не избираются жителями округов, а утверждаются советом по предложению председателя;

изменены ряд требований к службе в органах местного самоуправления.

Также сейчас стартовала реорганизация районных государственных администраций.

Несмотря на кризис, общины области завершили 2020 год с общим показателем выполнения годового плана доходов 102%, рассказала советник по вопросам муниципальных финансов и управления Олеся Голинская.

Лидерами области по доходам общего фонда являются Визирская, Малиновская и Авангардовская общины. Наименьшие результаты по этому показателю продемонстрировали Вилковская, Яськовская и Мологовская территориальные общины.

«Важной новацией является обязательное создание в каждой общине финансового органа. Это необходимо сделать, начиная с 1 января 2021 года, однако пока они созданы в 84 общинах из 91. Отсутствие финансовых органов делает невозможным выполнение местных бюджетов, а это – невозможность выплачивать зарплаты, проводить расчеты за энергоносители и финансировать другие важные расходы», – дополнила спикер.

По словам руководителя Одесского регионального офиса Юлии Молодожен, несмотря на вполне природное возникновение трудностей, общины доказали: реформа местного самоуправления нужна и она очень эффективная.

В новом году территориальные общины, безусловно, встретятся с новыми вызовами, учитывая все изменения. Но при этом они смогут получить и немало новых возможностей и перспектив.

Инфорграфика: U-LEAD