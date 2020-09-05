В Одеській області три ОТГ у десятці кращих за показниками виконання місцевих бюджетів

Три об’єднані громади Одещини – Авангардівська, Визирська і Таїровська – увійшли до першої десятки в Україні за показниками виконання місцевих бюджетів.

Про це повідомляє ULEAD Одеський регіональний офіс.

Як розповіла радниця ULEAD Одеського регіонального офісу з муніципальних фінансів та управління Олеся Голинська, ОТГ області розміщені в рейтингу досить нерівномірно, що свідчить про різні рівні використання соціально-економічного потенціалу, різні умови господарювання та різну ефективність використання резерву доходів та результативність витрачання бюджетних коштів (див. зображення №1).

Серед ОТГ першої групи, які налічують більше 15 тис. осіб, перше місце в Одеській області та восьме зі 110 таких по Україні посіла Авангардівська ОТГ. Ця громада є п’ятим за обсягом реверсних відрахувань донором серед великих ОТГ в Україні. Куяльницька громада посіла загальне 31 місце із 110. А 47 місце в загальноукраїнському рейтингу посіла Окнянська об’єднана територіальна громада. Кілійська ОТГ серед великих громад посіла 50 місце.

Серед громад другої групи (з населенням 10-15 тис. осіб) Таїровська ОТГ посіла 7 місце по Україні та перше в Одеській області. Шабівська і Березівська громади посіли 16 та 17 місця відповідно серед 134 громад. Вилківська ОТГ є 106-ю в цій групі.

У групі ОТГ з населенням 5-10 тис.осіб найвищий серед громад рейтинг (4-й по Україні) показала Визирська ОТГ.

Нові ОТГ, які лише цього року приєдналися до оцінюваних за рейтингом громад Одещини – Великобуялицька та Великоплосківська – посіли відповідно 119 та 132 місця із 277 ОТГ групи.

Серед п’яти ОТГ з населенням до 5 тис. осіб (у цілому в Україні таких громад найбільше – 308) найвищий рейтинг (33 місце) показала бездотаційна Новокальчевська об’єднана територіальна громада. Розквітівська ОТГ посіла 207 місце з 308.

Фото: ULEAD Одеський регіональний офіс