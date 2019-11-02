«Дайте ще поцарювати!», или как проходит децентрализация в Одесской области

Изучив успешный пример стран ЕС, Украина решила полностью изменить систему государственного управления. И стартовала реформа децентрализации. Необходимое условие ее успешного осуществления – изменение административно-территориального устройства страны. А для начала — создание в каждом ее регионе объединенных территориальных громад. Но на сегодняшний день, судя по всему, Одесщина с децентрализацией не торопится. В проблемах и преимуществах объединенных громад «Одесской жизни» помогла разобраться советник по вопросам управления местными финансами Одесского центра развития местного самоуправления Олеся Голынская.

Деньги на развитие и земли для эффективных пользователей

Реформа началась в 2015 году. В результате местному самоуправлению – от облсоветов до сельсоветов – центральной властью было передано больше полномочий, больше денежных ресурсов для их выполнения и, соответственно, больше ответственности. А объединенные территориальные громады, концентрирующие на местном уровне законодательную и исполнительную ветви власти, получили перспективу увеличения своих бюджетов в 2-3 раза по сравнению с бюджетами таких же по количеству населения районов.

Основные источники доходов – 60% налога на доходы физических лиц, 25% сборов за добычу полезных ископаемых, налог на землю. К тому же ОТГ передали и, так называемую, инфраструктурную субвенцию – бюджетные средства, рассчитанные по количеству населения и площади территории этой громады. Тратиться она должна исключительно на собственное развитие.

Получили объединенные громады Одесщины и 99,8 тыс. га земли – при условии эффективного ими распоряжения. Впрочем, органы местного самоуправления и раньше этими землями владели. Вот только в учете их не всегда и все были заинтересованы. Сегодня же государство стимулирует инвентаризацию не только земель населенных пунктов, но и находящихся за их пределами: территорий сокращенных военных частей, прекративших существование госпредприятий. Громады имеют право там хозяйничать, передавать земли в аренду и получать от нее налоги. В Балтской ОТГ, например, в результате разработки собственных нормативно-правовых актов по земельным вопросам бизнес показал дополнительно 1500 гектаров.

Жить по-новому: с Интернетом и «евротуалетом»

Все полученные средства направляются на нужды громады. В Балте при формировании бюджета расписывают поступления от каждого населенного пункта. И, по справедливости, большее финансирование получают те, кто приносит больше налогов.

А вот в Великомихайловской громаде хозяйствуют по-иному. При расчете бюджетных средств для каждого населенного пункта разработан собственный коэффициент. И даже тот, кто вносит минимальный вклад, полностью обеспечен необходимым финансированием.

Ключевые направления использования бюджетных средств, как правило, – образование, медицина, ремонт дорог. В Балте к тому же реализуется проект обеспечения жителей громады скоростным интернетом. А в Вилковской ОТГ ожидается появление общественных «евротуалетов», подключенных к новой канализационной системе. Благодаря участию в проекте международной технической помощи, громада проводит модернизацию системы городской канализации с применением уникальной для Украины вакуумной технологии.

Госбюджет нам поможет

Правда, на бюджеты громад возложено финансирование находящихся под их юрисдикцией школ, детских садов, медицинских, культурных и спортивных учреждений. Также в их ведении — социальная защита и социальное обеспечение.

Но здесь поможет государство — для покрытия этих расходов предусмотрено 29 субвенций, львиную долю из которых, занимает субвенция на социальную защиту. Кстати, не только местного, но и сводного государственного бюджета Украины. Компенсирует государство и выплату заработной платы педагогам и медикам.

Впрочем, для пополнения своего бюджета громады могут и самостоятельно заработать – основывать собственные коммунальные предприятия. К примеру, КП, созданное в Беляевской громаде, уверенно выигрывает тендеры на ремонт местных автодорог по всей Одесской области.

А кадры кто?

Но даже в громадах, расположенных недалеко от Одессы, где есть молодое население, неплохой экономический потенциал, по словам Олеси Голынской, наблюдается настоящая кадровая катастрофа. Сегодня не только управленца хорошего уровня тяжело найти для сельско громады, но и – элементарно – бухгалтера, финансиста, экономиста. Потенциал, который там был на какой-то момент, утрачен многолетними невысокими зарплатами, низким социальным статусом, трудовой миграцией. И, на сегодняшний день самая большая проблема в громадах – отнюдь не финансирование, убеждена эксперт. На счетах ОТГ огромные остатки лежат — нет кадров, которые могут эффективно их освоить.

Барыш с 7-го километра и успех классической экономики

Пока государственной нормативной методики определения дееспособности ОТГ не существует, специалисты Одесского центра развития местного самоуправления разработали собственную. Успешность громад рассматривается по 4 основным параметрам:

· собственные доходы на душу населения,

· дотационность,

· затраты в общих доходах на фонд заработной платы,

· содержание управленческого аппарата.

Лидируют на сегодняшний день Авангардовская, Таировская и Затишанская ОТГ. Кстати, в рейтинге успешности по Украине Авангардовская громада занимает второе место. И результат вполне предсказуем — выгодное расположение на оживленных автодорогах и соседство с такими крупными налогоплательщиками, как промрынок «7-й километр» и гипермаркет «Эпицентр».

А вот Затишанская ОТГ на выборы шла с очень низким потенциалом. И только после своего формирования смогла обеспечить ремонт школы, 50 лет не ремонтировавшейся. В чем же секрет такого уверенного прорыва?

– Универсальный фактор успеха определен еще классической экономической теорией: «Для того чтобы оживить экономику, стройте предприятия». Иного пути нет, – убеждена Олеся Голынская, – если будем только ждать подачек из госбюджета, ни о каком прогрессе речи быть не может. И Затишанская ОТГ — классический пример понимания руководством перспектив развития малого и среднего бизнеса, торговли, инвентаризации земель.

Ну, дайте ще поцарювати!

Как правило, без проблем проходят объединения громад вокруг экономически развитых центров. А вот предложение объединиться населенным пунктам с одинаковым уровнем доходов восторга, порой, не вызывает. Немалую роль в этом случае играет пересечение бизнес-интересов, нередко – теневых. Не хотят к своей территории монополисты никого подпускать.

И в 11 Районах Одесской области громады не созданы до сих пор.

– Наверное, я не покривлю душой, если скажу, что здесь всему виной политическая воля местных элит, – считает Олеся Голынская. – Помню, приехали мы в один из таких районов. И на собрании сельских голов один из них прямо в глаза нашим экспертам заявил: «Ну, що ви тут зi своєю реформою – дайте ще поцарювати». В общем, не желают они «под кого-то идти» – прямо местечковый феодализм. И каждый хочет продлить как можно дольше свое единоправное правление.

Потому, судя по всему, стараются местные «царьки», чтобы жители с опаской относились к реформе. И ширятся тогда пугающие слухи о закрытии болгарских, молдавских, гагаузских школ, о том, что хлеб из райцентра в объединившиеся села привозить перестанут…

Объединиться по собственному сценарию

Новые местные выборы в 2020 году должны пройти на новой территориальной основе. И, судя по всему, в оставшиеся сроки проведут объединение в «добровольно-принудительном» формате.

Так что, советует эксперт, необходимо успеть объединиться по собственному сценарию. Ведь местные жители лучше понимают, как обеспечить собственную успешность. Впрочем, в облсовете сейчас интенсивно разрабатывается перспективный план формирования ОТГ, где должны быть учтены финансовые, сетевые, кадровые потенциалы населенных пунктов Одесщины.

В будущем, согласно перспективным картам кабмина, в Одесской области планируется создать 4 укрупненных района с центрами в Одессе, Измаиле, Белгороде-Днестровском и Подольске. Третий этап – объединение областей в регионы, а районы — в округи, которые возглавят префекты. И заживем мы как в просвещенной Европе. Если удастся превозмочь местечковый феодализм.

Фото: argumentua.com, 2000.ua