Очередное живодерство под Одессой: селянка застрелила хаски за «кражу кур»

Жительница села Красноселка Одесской области жестоко расправилась с соседской собакой хаски. Она объяснила, что застрелила животное за то, что пес якобы задушил ее кур.

Кроме того, женщина выложила фото убитой собаки в Viber-группе села с призывом, чтобы хозяин забрал труп. Произошедшее вызвало взрыв негатива в сети, и в итоге живодерка удалила скандальные фото.

Некоторые очевидцы утверждают, что в хаски стреляли две женщины. Также в соцсетях пишут, что на самом деле «убийцей» кур оказалась не собака, а лиса.

О случившемся узнали зоозащитники и вызвали на место полицию.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Одесской области. Так, в начале февраля в селе Холодная Балка Беляевского района местный житель избил до полусмерти пса породы хаски по кличке Марс. Свой поступок живодер также пояснил тем, что пес «таскал его кур». Позже в сети было опубликовано видео, на котором мужчину в отместку отхлестали мертвой птицей.

Пострадавший Марс выжил, но до сир пор в тяжелом состоянии. Его спасают одесские ветеринары.

Ранее сообщалось, что в Одесской области подросток жестоко поиздевался над котом, прибив его гвоздями к деревянному кресту. По сообщению полиции, за содеянное парня могут отправить за решетку на полгода.

Фото: Телеграм-канал УСИ