Кто возглавит борьбу с живодерами?

Верховная Рада 15 июля приняла законопроект, который запрещает жестокое обращение с животными. Нельзя бить, травить, топить, причинять им боль. За нарушение закона предусмотрены штрафы и уголовное преследование.

Почему это так важно сейчас?

Потому что это приближает украинские законы к европейским стандартам, а украинское общество — к европейским гуманным ценностям. Задача этих поправок защитить животных от жестокого обращения. В нашей Конституции официально закреплен курс на евроинтеграцию. И эти изменения положительно повлияют на решение о принятии Украины в ЕС.

Какое самое главное изменение?

Сложно сказать, в законопроекте очень много поправок и все они по-своему важны. Но есть интересный момент: у полиции станет больше полномочий. Депутаты поменяли всего одно слово — вместо «надзора» поставили «контроль». Теперь полицейские обязаны контролировать исполнение законов о защите животных. И принимать соответствующие меры. Например, могут изымать животных, если видят, что есть реальная угроза жизни или здоровью.

А в полиции знают, что теперь у них прибавится работы?

Хороший вопрос. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятие этого закона не потребует дополнительных расходов. Что называется — «бери и исполняй». Но как будет на практике, не совсем понятно. Будут ли полицейские проходить специальные тренинги? Достаточно ли в полиции специалистов по работе с животными или нужно пополнять штат? Об этом в законопроекте не упоминают.

Что думают защитники животных об этих поправках?

Этот законопроект с поправками зарегистрировали в Верховной Раде еще в октябре 2019 года. За два года зоозащитники высказали множество мнений. Одни считают его недостаточно проработанным, другие называют революционным. Но равнодушных нет.

Более подробно о законопроекте, который запрещает жестокое обращение с животными, вы можете прочитать в нашем материале.

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