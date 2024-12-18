Вместо МСЭК: в каких больницах Одесской области будут определять инвалидность

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В Одесской области уже определены 11 ключевых больниц, которые будут проводить экспертизу по профилям:

— Арцизская и Подольская городские больницы — общий и хирургический профили;

— Белгород-Днестровская и Измаильская городские больницы, Одесская городская больница №1 — общехирургический профиль;

— Одесская городская больница №10 — кардионеврологический и общехирургический профили;

— Одесская областная клиническая больница — гематологический, офтальмологический, травматологический, кардионеврологический профили;

— Медицинский центр психического здоровья — психиатрический профиль;

— Одесский областной центр социально значимых болезней — фтизиатрический профиль;

— Одесский противоопухолевый центр — онкологический профиль;

— Раздельнянская городская больница — общий и общехирургический профили.

Как будут работать экспертные команды

Экспертные команды будут работать в новой электронной системе. К ней будут иметь доступ все врачи, которые будут создавать в ней электронное направление на оценку трудоспособности пациентов.

Пациенты не будут знать, кто из врачей рассматривает их дело, и наоборот — медики не будут иметь информации о больном. Кроме того, они смогут самостоятельно выбирать учреждение здравоохранения для экспертизы, в зависимости от профиля заболевания и места жительства.

Подача документов станет цифровой — их автоматически будут подтягивать из электронной системы здравоохранения.

В каждой области создадут комиссию, которая будет рассматривать жалобы, если человек не будет согласен с решением экспертных команд.

В течение декабря дела, которые должны были быть рассмотрены в 2025-м или в конце текущего года, передаются от МСЭК в учреждения с экспертными командами.

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