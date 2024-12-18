Замість МСЕК: у яких лікарнях Одеської області визначатимуть інвалідність

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

В Одеській області вже визначено 11 ключових лікарень, які проводитимуть експертизу за профілями:

– Арцизька та Подільська міські лікарні – загальний і хірургічний профілі;

– Білгород-Дністровська та Ізмаїльська міські лікарні, Одеська міська лікарня №1 – загальнохірургічний профіль;

– Одеська міська лікарня №10 – кардіоневрологічний і загальнохірургічний профілі;

– Одеська обласна клінічна лікарня – гематологічний, офтальмологічний, травматологічний, кардіоневрологічний профілі;

– Медичний центр психічного здоров’я – психіатричний профіль;

– Одеський обласний центр соціально значущих хвороб – фтизіатричний профіль;

– Одеський протипухлинний центр – онкологічний профіль;

– Роздільнянська міська лікарня – загальний і загальнохірургічний профілі.

Як працюватимуть експертні команди

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінку працездатності пацієнтів.

Пацієнти не знатимуть, хто з лікарів розглядає їхню справу, і навпаки – медики не матимуть інформації про хворого. Крім того, вони зможуть самостійно обирати заклад охорони здоров’я для експертизи, залежно від профілю захворювання та місця проживання.

Подача документів стане цифровою – їх автоматично підтягуватимуть з електронної системи охорони здоров’я.

У кожній області створять комісію, яка розглядатиме скарги, якщо людина не буде згодна з рішенням експертних команд.

Протягом грудня справи, які мали бути розглянуті у 2025-му або наприкінці поточного року, передаються від МСЕК до закладів з експертними командами.

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