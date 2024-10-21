В Молдове прошли выборы президента: куда пойдут соседи, в Европу или в Россию?

20 октября в Молдове прошли очередные президентские выборы. Явка избирателей превысила 33% — показатель, который был достаточным для признания результатов.

Основными кандидатами на пост президента были действующий президент Майя Санду, представляющая проевропейское направление и экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло – сторонник пророссийской политики.

Другие менее известные кандидаты также участвовали, но их шансы на победу были низкими. Майя Санду акцентировала необходимость интеграции с ЕС и укрепления связей с Украиной, тогда как Стояногло выступал за более тесные отношения с россией.

Экзит-поллы на этих выборах не проводились, поэтому узнаем о победителе только после официального оглашения результатов.

Но предвыборные опросы от Aspen Institute и Watchdog Moldova показывали, что Майя Санду стабильно удерживала лидерство. По результатам последних опросов перед выборами, за нее планировалось проголосовать около 36% избирателей, тогда как Стояногло в качестве желаемого президента назвали 10% опрошенных. За ним следует популист Ренато Усатый с 7,5%. Независимый кандидат, бывшая башканка Гагаузии Ирина Влах получила бы 4,1%.

Не исключен также второй тур, если ни один кандидат не получит 50% или более голосов. В таком случае последует повторное голосование 3 ноября.

Вместе с выборами президента в Молдове проходил референдум по внесению в конституцию страны пункта о том, что страна ставит своей целью вступление в ЕС.

Эти выборы имеют большое значение не только для Молдовы, но и Украины. Результаты голосования могут повлиять на региональную устойчивость и отношения Молдовы с Украиной. Если победит Майя Санду, это может способствовать дальнейшей евроинтеграции обеих стран и усилению взаимодействия в экономической и сферах безопасности. Победа Стояногло может привести к сближению с россией, что создаст дополнительные вызовы для Украины, особенно в контексте интересов безопасности и геополитических.

Молдова стоит на развилке, и выбор ее граждан будет иметь последствия для всего региона, в частности для Украины, активно поддерживающей проевропейские силы в соседнем государстве.

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