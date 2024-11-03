Доленосний вибір Молдови: Санду і Стояногло змагаються за президентське крісло

Обидва кандидати за вступ до ЄС, але є одне “але”

Перший тур, що відбувся два тижні тому, продемонстрував значну перевагу Санду, яка здобула 42,5% підтримки виборців. Її опонент заручився довірою майже чверті електорату – 26%. Проте ці результати не гарантують легкої перемоги чинній очільниці держави. Експерти відзначають її обмежені можливості для розширення електоральної бази та високий антирейтинг, що сягає 50%.

Особливість цих виборів полягає в тому, що, попри формально обмежені повноваження президента в парламентській республіці, Санду де-факто має значний вплив на державну політику. Це стало можливим завдяки тому, що її партія “Дія і солідарність” контролює парламентську більшість, а уряд Доріна Речана працює під її безпосереднім керівництвом.

Ці вибори набувають додаткової ваги як своєрідна репетиція перед майбутніми парламентськими перегонами наступного року. Санду, яка позиціонує себе як прозахідна політикиня, будує свою кампанію на досягненнях у сфері європейської інтеграції, зокрема отриманні Молдовою статусу кандидата в члени ЄС.

Паралельно з першим туром проводився референдум щодо євроінтеграційних змін до конституції. Попри мінімальну перемогу (50,4% голосів “за”), цей результат виявився неоднозначним для політичних перспектив Санду.

Її опонент, Александр Стояногло, також декларує підтримку європейського курсу, але разом з тим він каже про можливий діалог з Путіним та відновлення авіасполучення з Росією. Висунула його кандидатуру Партіє соціалістів, лідером якої є відомий проросійськими симпатіями Ігор Додон.

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Мережа “Шора” та голосування ха кордоном

Особливу роль у цих виборах відіграє так звана “мережа Шора” – масштабна система підкупу виборців, організована олігархом-втікачем Іланом Шором, який переховується в Москві. За оцінками, ця мережа може контролювати до 300 тисяч голосів – значна цифра для країни, де в першому турі проголосувало 1,5 мільйона виборців. Попри численні обшуки та заходи правоохоронців, повністю нейтралізувати цей вплив не вдалося.

Ключовим фактором може стати голосування молдовської діаспори, яка налічує близько мільйона осіб при загальному населенні країни у 2,5 мільйони. У першому турі закордонні виборці становили понад 16% від загальної явки, причому понад 70% з них підтримали Санду. 234 закордонні дільниці, переважно розташовані в країнах Західної Європи, можуть істотно вплинути на кінцевий результат.

Проте з’явилися повідомлення від Reuters про можливі спроби Росії зірвати голосування за кордоном через фальшиві повідомлення про замінування дільниць у ключових країнах – від Італії до США.

Виборчі дільниці працюють з 7:00 до 21:00. За відсутності екзитполів, перші результати почнуть надходити після закриття дільниць у процесі підрахунку голосів.

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