Новини Одеси та Одеської області

У бою на Покровському напрямку загинув воїн із Саф’янівської громади

У бою на Покровському напрямку загинув воїн із Саф’янівської громади

Саф’янівська громада Ізмаїльського району втратила ще одного Захисника – у боях за незалежність України загинув житель села Кислиця Андрій Заволока.

Про гірку втрату повідомили в Саф’янівській громаді.

Командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, старший сержант Андрій Заволока загинув 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області.

втрати ворога

«Андрій Миколайович мужньо виконував свій обов’язок на фронті, захищаючи рідну землю від ворога. Його відвага, самопожертва та відданість Україні назавжди залишаться в нашій пам’яті!» – йдеться в повідомленні.

До теми: Захищаючи Україну на Херсонщині, загинули воїн-стрілець і солдат з Одеської області

Нагадаємо, 4 жовтня в Южному попрощалися із загиблим Захисником, старшим сапером і матросом ЗСУ Олександром Лановенком. А поранений Захисник з Одещини Сергій Степаненко отримав від Президента почесну державну нагороду – орден «За мужність» III ступеня.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk