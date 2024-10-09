У бою на Покровському напрямку загинув воїн із Саф’янівської громади

Саф’янівська громада Ізмаїльського району втратила ще одного Захисника – у боях за незалежність України загинув житель села Кислиця Андрій Заволока.
Про гірку втрату повідомили в Саф’янівській громаді.
Командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, старший сержант Андрій Заволока загинув 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області.
«Андрій Миколайович мужньо виконував свій обов’язок на фронті, захищаючи рідну землю від ворога. Його відвага, самопожертва та відданість Україні назавжди залишаться в нашій пам’яті!» – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 4 жовтня в Южному попрощалися із загиблим Захисником, старшим сапером і матросом ЗСУ Олександром Лановенком. А поранений Захисник з Одещини Сергій Степаненко отримав від Президента почесну державну нагороду – орден «За мужність» III ступеня.