У бою на Покровському напрямку загинув воїн із Саф’янівської громади

Про гірку втрату повідомили в Саф’янівській громаді.

Командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, старший сержант Андрій Заволока загинув 5 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області.

«Андрій Миколайович мужньо виконував свій обов’язок на фронті, захищаючи рідну землю від ворога. Його відвага, самопожертва та відданість Україні назавжди залишаться в нашій пам’яті!» – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 4 жовтня в Южному попрощалися із загиблим Захисником, старшим сапером і матросом ЗСУ Олександром Лановенком. А поранений Захисник з Одещини Сергій Степаненко отримав від Президента почесну державну нагороду – орден «За мужність» III ступеня.