В Подольске патрульный стрелял в агрессивных молодых людей

В Подольске Одесской области четверо пьяных парней в возрасте от 19-ти до 24-х лет напали на патрульных полицейских, приехавших на вызов. В результате конфликта один из нападавших получил огнестрельное ранение, а двое полицейских — телесные повреждения.
Подробности сообщили в полиции Одесской области.
Инцидент произошел вечером 7 сентября, когда наряд полиции прибыл в Подольскую городскую больницу на вызов персонала с просьбой успокоить пьяных и конфликтных посетителей. Увидев правоохранителей, те скрылись на собственном автомобиле.
Впрочем, машину беглецов полиция заблокировала в одном из микрорайонов города. Водителя попросили предоставить водительское удостоверение и документы на машину. Но вместо этого. он и его попутчики начали высказываться в адрес полицейских нецензурной бранью и бросились в драку.
Патрульный достал табельное оружие, а один из нападавших потянулся к пистолету полицейского, в результате чего был ранен в ногу. Правоохранители вызвали «скорую», которая доставила его в больницу.
Во время нападения оба полицейских получили легкие телесные повреждения.
Читайте также: В Одессе стреляли на Французском бульваре и по дому на Пересыпи – что известно
Следователи сообщили четырем парням о подозрении в нападении на полицейских по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, водителю за пьяное вождение грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.
Трех мужчин суд поместил под круглосуточный домашний арест. Раненый правонарушитель пока находится в больнице.