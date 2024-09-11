В Подольске патрульный стрелял в агрессивных молодых людей

Подробности сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел вечером 7 сентября, когда наряд полиции прибыл в Подольскую городскую больницу на вызов персонала с просьбой успокоить пьяных и конфликтных посетителей. Увидев правоохранителей, те скрылись на собственном автомобиле.

Впрочем, машину беглецов полиция заблокировала в одном из микрорайонов города. Водителя попросили предоставить водительское удостоверение и документы на машину. Но вместо этого. он и его попутчики начали высказываться в адрес полицейских нецензурной бранью и бросились в драку.

Патрульный достал табельное оружие, а один из нападавших потянулся к пистолету полицейского, в результате чего был ранен в ногу. Правоохранители вызвали «скорую», которая доставила его в больницу.

Во время нападения оба полицейских получили легкие телесные повреждения.

Следователи сообщили четырем парням о подозрении в нападении на полицейских по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, водителю за пьяное вождение грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Трех мужчин суд поместил под круглосуточный домашний арест. Раненый правонарушитель пока находится в больнице.