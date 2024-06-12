Пресс-центр Сил обороны Юга снова остался без руководителя: Плетенчук покидает пост

Об этом Плетенчук сообщил на странице Facebook.

«Докладываю: сейчас моя командировка в Силах обороны юга Украины в качестве главы Центра стратегических коммуникаций и представителя группировки закончена. Так было спланировано с самого начала. Прошу не искать никаких двойных смыслов или «предательства», – говорится в сообщении.

Согласно его словам, он выполнил свои функциональные обязанности в качестве «кризисного менеджера» и вернулся на должность представителя ВМС.

Плетенчук также поблагодарил руководство и команду, а также напомнил, что успел сделать за 45 суток в должности.

«177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог — таковы для меня эти 45 суток», — подытожил он.

Напомним, Дмитрий Плетенчук возглавил пресс-службу Сил обороны Юга после увольнения с этой должности Натальи Гуменюк. До этого более сотни представителей СМИ обратились к военному руководству с призывом заменить Гуменюк «более компетентным лицом».

Однако впоследствии Гуменюк снова получила должность в Силах обороны Юга, став заместителем начальника управления коммуникаций Оперативного командования Юг.

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