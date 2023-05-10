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В украинских маршрутках больше не будет звучать русский шансон

В украинских маршрутках больше не будет звучать русский шансон

Кабинет министров Украины принял изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, которыми закрепил запрет на включение музыки в салоне автобусов и маршруток. Причем этот запрет касается не только водителей, но и пассажиров общественного транспорта. Исключением являются только такси, где это можно делать только с согласия пассажира.

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, такое решение было принято на заседании украинского правительства 9 мая 2023 года.

«Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств»,

– говорится в сообщении.

При этом и самим водителям запрещено включать в автобусах музыку или фильмы. Это разрешено только если в салоне есть наушники либо на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.

Нововведения будут касаться и такси. Музыку водители могут включать только если пассажир не возражает.

«Установлено, что водителю автобуса запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров). Запрещено водителю такси воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров»,

– прокомментировал представитель Верховной Рады в Кабмине Тарас Мельничук.

Данное постановление принято во исполнение закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора, который Верховная Рада поддержала летом прошлого года.

В то же время переходными положениями указанного закона было предусмотрено закрепление запрета в подзаконных актах, что и сделано решением правительства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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