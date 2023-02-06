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6 февраля электротранспорт в Одессе не работает

6 февраля электротранспорт в Одессе не работает

Одесские трамваи и троллейбусы в понедельник, 6 февраля 2023 года, остались в своих депо. Причина – кризис с электроснабжением Одессы.

Об этом сообщили в КП “Одесгорэлектротранс”.

“К большому сожалению, ситуация, которая произошла в регионе с электроснабжением, делает нашу с вами встречу завтра (6 февраля — ред.) невозможной — наш подвижной состав останется в депо. Но мы скоро вернемся!”, — сказано в сообщении коммунального предприятия.

6 февраля городской электротранспорт в Одессе не работает

Напомним, что вечером 3 февраля и утром 4 февраля в Одессе произошли 2 крупные аварии на объектах энергетики. Большая часть Одессы и Одесского района остались без света.

Ремонтные работы обещают завершить к концу этой рабочей недели, до 10 февраля.

Пока же ситуация с обеспечением города электроэнергией критическая, свет в дома одесситов подают по графику 2 через 8 (два часа со светом, восемь — без).

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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