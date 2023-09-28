40 миллионов на восстановление: Одесса продолжает помогать пострадавшей Херсонщине

Одесская область перечислила 20 миллионов гривен на восстановление жилья и социальной инфраструктуры Херсонщины. Запланировано выделение еще 23 миллионов.

Об этом рассказал Сергей Жирный, исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации.

Деньги выделяются в рамках реализации проекта «Бок о бок». Этот президентский проект финансируется из местных, областного и государственного бюджетов, а также за средства благотворителей.

Одесская область, как представитель области патрона, помогает восстанавливать поврежденные дома в деоккупированных населенных пунктов Херсонской области.

“В настоящее время Одесской ОВА перечислено за счет субвенции в Херсонскую ОВА 20 миллионов гривен, а именно: 4,5 миллиона гривен на Великоалександровский поселковый совет: 15,5 миллионов гривен на Чернобаевский сельский совет. Также запланировано выделение из областного бюджета еще 23 миллиона гривен на объекты социальной сферы. А именно Киселевский лицей Чернобаевского сельского совета и Киселевский ясли-сад. Итого 43 миллиона гривен”, – рассказал чиновник.

Он добавил, что общее количество поврежденных объектов составляет 270, из которых 14 объектов жилищной инфраструктуры восстановлено собственниками за собственные средства, то есть общее количество объектов для восстановления 257.

“Сейчас составлено 257 дефектных актов. По составленным дефектным актам и имеющимся экспертным отчетам ориентировочная стоимость восстановления – 238,208 миллионов гривен, из которых сумма на капитальные ремонты объектов социальной инфраструктуры составляет 196,440 миллионов гривен”, – отметил Сергей Жирный.

Что уже сделано

Как сообщили в Одесской областной госадминистрации, в селе Киселевка Чернобыевской территориальной громады заменены кровли 12 жилых домов.

В селе Благодатное Чернобыевской территориальной громады завершена замена кровли 8 жилых домов. Продолжаются работы по восстановлению еще 4 жилых домов.

В селе Новодмитровка Великоалександровской территориальной громады отремонтированы кровли и фасады в 5 жилых домах, продолжаются работы по восстановлению еще 4 домов.

Напомним, село Чернобаевка на Херсонщине стало известным на всю Украину и далеко за ее пределами.

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