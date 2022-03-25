Чернобаевка, десять-ноль – День сурка или «пороблено»?

Чернобаевка – село в Белозерском районе Херсонской области Украины. В дни войны стало легендарным. Впервые на аэродроме Чернобаевки вертолеты орков были разгромлены 27 февраля. На сегодняшний день это произошло в десятый раз.

«Десятый раз Чернобаевки – встречай!»

«Чернобаевка празднует юбилей. Да, снова», – сообщает пресс-служба Верховной Рады в официальном Telegram-канале. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович по этому поводу пишет на своей странице в Facebook: «Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно!.. Десятый раз Чернобаевки – встречай!..». Украинские войска уже в десятый раз разбили вертолеты оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. День сурка? «Пороблено»?

Пока лучшие военные эксперты мира пытаются понять, «какого» в течение месяца войны враг туда суется с маниакальным упорством, украинцы в соцсетях изо всех сил делятся мемами-шутками-анекдотами по этому поводу. Появилось даже мини-видео в виде очаровательного мультика:

Чернобаевка: пишем, печем, создаем мемы

«Вангую. После победы самым популярным туристическим маршрутом будет «Чернобаевка – место силы», – пишут украинцы в соцсетях.

Одессит Михаил Бейзерман сообщает: «Начинаю писать синопсис и искать финансирование на сериал «Чернобаевка». Думаю, что первый сезон – минимум 12 серий. Вопрос в жанре. Ситком, или военная комедия абсурда?».

Уже создана «новая карта Украины», где все населенные пункты названы «Чернобаевка», кадр из знаменитого «Дня сурка» подходит к теме как нельзя кстати.

Насчет «пороблено». После очередного разгрома аэродрома в Чернобаевке Алексей Арестович обратился к украинским ведьмам: «Девочки, так держать!».

Чернобаевку украинцы стали называть «Нашим Бермудским треугольником, где ВСУ разместили волшебный портал в пекло для рашистов»; появились мемы с указателями: все они, конечно, для орков, и на каждом значится одно место назначения – Чернобаевка.

А известный украинский мультик о псе и волке также стал основой для мемов: «Там это… Чернобаевка. – Шо, опять?!»…

Наслаждайтесь подборкой чернобаевских мемов:

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Все мемы – из открытых источников (соцсети)