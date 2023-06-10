Новости Одессы и Одесской области

Вода, спецтехника, вещи: как Одесса помогает Херсонской области (фото)

Вода, спецтехника, вещи: как Одесса помогает Херсонской области (фото)

После трагедии, которая произошла в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС, одесситы не остались в стороне и активно помогают пострадавшим.

Самый острый вопрос в Херсонской области сейчас – это нехватка питьевой воды. Из Одессы отправилось несколько десятков тонн воды в Херсонскую область. Помощь отправляется как от органов государственной власти и местного самоуправления, так и жителей Одесской области, — рассказывают в Одесской ОВА.

питна вода на херсон

Также в Херсонскую область уже была доставлена ​​гуманитарная помощь, в которую вошли наборы продуктов быстрого приготовления, моющие средства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Также одесскими местными властями были приобретены надувные лодки с моторами, катера, а также подготовлена ​​специализированная бригада с дренажными насосами, мотопомпами и насосами для откачки воды, которые уже отправлены в пострадавший регион.

тварини з херсону

Муниципальный центр экологической безопасности Одесского городского совета совместно с общественными организациями «Animal SOS Одесса» и «Закон природы» первыми выполнили эвакуацию бездомных животных из Херсона в Одессу из-за затопления. Всего спасено более 60 животных, часть из которых уже нашла новых хозяев среди жителей Одесщины.

Читайте также, куда нести помощь для эвакуированных из Херсона.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить