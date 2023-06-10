Вода, спецтехника, вещи: как Одесса помогает Херсонской области (фото)

После трагедии, которая произошла в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС, одесситы не остались в стороне и активно помогают пострадавшим.

Самый острый вопрос в Херсонской области сейчас – это нехватка питьевой воды. Из Одессы отправилось несколько десятков тонн воды в Херсонскую область. Помощь отправляется как от органов государственной власти и местного самоуправления, так и жителей Одесской области, — рассказывают в Одесской ОВА.

Также в Херсонскую область уже была доставлена ​​гуманитарная помощь, в которую вошли наборы продуктов быстрого приготовления, моющие средства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Также одесскими местными властями были приобретены надувные лодки с моторами, катера, а также подготовлена ​​специализированная бригада с дренажными насосами, мотопомпами и насосами для откачки воды, которые уже отправлены в пострадавший регион.

Муниципальный центр экологической безопасности Одесского городского совета совместно с общественными организациями «Animal SOS Одесса» и «Закон природы» первыми выполнили эвакуацию бездомных животных из Херсона в Одессу из-за затопления. Всего спасено более 60 животных, часть из которых уже нашла новых хозяев среди жителей Одесщины.

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