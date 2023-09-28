40 мільйонів на відновлення: Одеса продовжує допомагати постраждалій Херсонщині

Одеська область перерахувала 20 мільйонів гривень на відновлення житла та соціальної інфраструктури Херсонщини. Заплановано виділити ще 23 мільйони.

Про це розповів Сергій Жирний, виконуючий обов’язки директора департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації.

Гроші виділяються в рамках реалізації проекту “Пліч-о-пліч”. Цей президентський проект фінансується з місцевих, обласного та державного бюджетів, а також коштом благодійників.

Одеська область, як представник області патрону здійснює відбудову пошкоджених об’єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури у деокупованих населених пунктах Херсонської області.

“Наразі Одеською ОВА перераховано за рахунок субвенції до Херсонської ОВА 20 мільйонів гривень, а саме: 4,5 мільйона гривень на Великоолександрівську селищну раду: 15,5 мільйонів гривень на Чорнобаївську сільську раду. Також заплановано виділення із обласного бюджету ще 23 мільйони гривень на об’єкти соціальної сфери. А саме Киселівський ліцей Чорнобаївської сільської ради та Киселівський ясла-садок. Разом 43 мільйони гривень”, – розповів урядовець.

Він додав, що загальна кількість пошкоджених об’єктів становить 270, з яких 14 об’єктів житлової інфраструктури відновлено власниками власним коштом, тобто загальна кількість об’єктів для відновлення 257.

“Зараз складено 257 дефектних актів. За складеними дефектними актами та наявними експертними звітами орієнтовна вартість відновлення – 238,208 мільйона гривень, з яких сума на капітальні ремонти об’єктів соціальної інфраструктури становить 196,440 мільйонів гривень”, – зазначив Сергій Жирний.

Що вже зроблено

Як повідомили в Одеській обласній держадміністрації, у селі Киселівка Чорнобиївської територіальної громади замінено покрівлі 12 житлових будинків.

У селі Благодатне Чорнобиївської територіальної громади завершено заміну покрівлі 8 житлових будинків. Тривають роботи з відновлення ще 4 житлових будинків.

У селі Новодмитрівка Великоолександрівської територіальної громади відремонтовано покрівлі та фасади у 5 житлових будинках, продовжуються роботи з відновлення ще 4 будинків.

Нагадаємо, село Чорнобаївка на Херсонщині стало відомим на всю Україну та далеко за її межами.

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