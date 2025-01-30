Праздники 30 января

День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

Этот день посвящен работникам, занимающимся социальным обеспечением военнослужащих, ветеранов и их семей. Специалисты военно-социального управления играют важную роль в обеспечении социальных прав и военных интересов, помогая им адаптироваться к гражданской жизни после службы, оказывая поддержку во время войны, а также работая с вопросами медицинского обеспечения, реабилитации, материальной помощи. Этот день подчеркивает значение профессии в армии, ведь социальный аспект военной службы является важной частью всеобщей поддержки сил обороны, особенно в условиях войны и после тяжелых боевых действий. Отмечание этого дня также благодарно за работу, которая помогает сохранять моральный дух военных и поддерживать их в сложные времена.

Школьный день ненасилия и мира

Это международный день, когда акцент делается на важности мирного сосуществования и противодействия насилию в обществе, в частности, в учебных заведениях. Его цель – воспитание у молодежи культуры ненасилия, толерантности и взаимоуважения. Этот день был начат для того, чтобы обратить внимание на вопросы, связанные с насилием в школах, буллингом, агрессией среди подростков и важностью мирного разрешения конфликтов. Школьников и педагогов поощряют проведение различных мероприятий, таких как лекции, тренинги, круглые столы, творческие работы и акции, направленные на формирование сознания о важности мира и взаимоуважения в отношениях.

День памяти NASA

Этот день посвящен памяти астронавтов, погибших в результате несчастных случаев во время выполнения своих миссий. Сегодня напоминает о жертвах, которые человек готов принести ради научных достижений и исследований, а также способствует признанию потерявших свою жизнь в космосе или во время подготовки к полетам.

Даты и события 30 января

9 год до н. э. – торжественное освящение на Марсовом поле в Риме «Алтаря Мира» из белого мрамора в честь триумфа императора Августа;

1018 год – в замке Ортенбург в Будышине польский князь Болеслав Храбрый заключает с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение;

1644 год – Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея;

1649 год – королю Англии Карлу I отрубают голову;

1697 год – за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне – и попутно открывает вариационное исчисление;

1790 год – в Великобритании проходят испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило затем 40 лет и помогло спасти жизнь сотен людей в штормовом море;

1847 год – город Ерба Буэна в Калифорнии переименовывается в Сан-Франциско;

1868 год – в Киеве открывается музыкальная школа (теперь – Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера);

1894 год – Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, получает патент на пневматический молоток;

1901 год – происходит интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита;

1902 год – Великобритания и Япония подписывают соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии;

1915 год – атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подлодки;

1918 год – Украинский Центральный Совет принимает создать добровольческую украинскую армию;

1930 год – осуществляют запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;

1931 год – в Лос-Анджелесе проходит премьера немого кинофильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;

1933 год – приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии;

1992 год – в Хельсинки Украина присоединяется к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

1992 год – Исландия признает независимость Украины;

1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Королевством Испания;

1992 год – первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондарь заканчивает восьмидневную миссию на челноке НАСА «Дискавери»;

1998 год – создают Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ;

2004 год – создают первую статью Википедии на украинском языке – Атом;

2007 год – выходит в продажу операционная система Windows Vista.

Кто родился в этот день