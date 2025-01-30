Праздники 30 января
День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
Этот день посвящен работникам, занимающимся социальным обеспечением военнослужащих, ветеранов и их семей. Специалисты военно-социального управления играют важную роль в обеспечении социальных прав и военных интересов, помогая им адаптироваться к гражданской жизни после службы, оказывая поддержку во время войны, а также работая с вопросами медицинского обеспечения, реабилитации, материальной помощи. Этот день подчеркивает значение профессии в армии, ведь социальный аспект военной службы является важной частью всеобщей поддержки сил обороны, особенно в условиях войны и после тяжелых боевых действий. Отмечание этого дня также благодарно за работу, которая помогает сохранять моральный дух военных и поддерживать их в сложные времена.
Школьный день ненасилия и мира
Это международный день, когда акцент делается на важности мирного сосуществования и противодействия насилию в обществе, в частности, в учебных заведениях. Его цель – воспитание у молодежи культуры ненасилия, толерантности и взаимоуважения. Этот день был начат для того, чтобы обратить внимание на вопросы, связанные с насилием в школах, буллингом, агрессией среди подростков и важностью мирного разрешения конфликтов. Школьников и педагогов поощряют проведение различных мероприятий, таких как лекции, тренинги, круглые столы, творческие работы и акции, направленные на формирование сознания о важности мира и взаимоуважения в отношениях.
День памяти NASA
Этот день посвящен памяти астронавтов, погибших в результате несчастных случаев во время выполнения своих миссий. Сегодня напоминает о жертвах, которые человек готов принести ради научных достижений и исследований, а также способствует признанию потерявших свою жизнь в космосе или во время подготовки к полетам.
Даты и события 30 января
- 9 год до н. э. – торжественное освящение на Марсовом поле в Риме «Алтаря Мира» из белого мрамора в честь триумфа императора Августа;
- 1018 год – в замке Ортенбург в Будышине польский князь Болеслав Храбрый заключает с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение;
- 1644 год – Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея;
- 1649 год – королю Англии Карлу I отрубают голову;
- 1697 год – за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне – и попутно открывает вариационное исчисление;
- 1790 год – в Великобритании проходят испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило затем 40 лет и помогло спасти жизнь сотен людей в штормовом море;
- 1847 год – город Ерба Буэна в Калифорнии переименовывается в Сан-Франциско;
- 1868 год – в Киеве открывается музыкальная школа (теперь – Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера);
- 1894 год – Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, получает патент на пневматический молоток;
- 1901 год – происходит интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита;
- 1902 год – Великобритания и Япония подписывают соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии;
- 1915 год – атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подлодки;
- 1918 год – Украинский Центральный Совет принимает создать добровольческую украинскую армию;
- 1930 год – осуществляют запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;
- 1931 год – в Лос-Анджелесе проходит премьера немого кинофильма Чарли Чаплина «Огни большого города»;
- 1933 год – приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии;
- 1992 год – в Хельсинки Украина присоединяется к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);
- 1992 год – Исландия признает независимость Украины;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Королевством Испания;
- 1992 год – первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондарь заканчивает восьмидневную миссию на челноке НАСА «Дискавери»;
- 1998 год – создают Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ;
- 2004 год – создают первую статью Википедии на украинском языке – Атом;
- 2007 год – выходит в продажу операционная система Windows Vista.
Кто родился в этот день
- 1882 год – американский политический и государственный деятель, 32 президент США (1933-1945) Франклин Рузвельт;
- 1900 год – советский композитор украинско-еврейского происхождения Исаак Дунаевский;
- 1905 год – биолог, участница оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, фактический председатель Украинской Хельсинкской группы в конце 1970-х Оксана Мешко;
- 1923 год – советский кинорежиссер украинского происхождения («Операция Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «12 стульев») Леонид Гайдай;
- 1930 год – украинский детский писатель Всеволод Нестайко;
- 1956 год – украинский экономист, финансист, общественный и политический деятель; президент Ассоциации любительского футбола Украины Федор Шпиг.