Свята 30 січня
День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
Цей день присвячений працівникам, які займаються соціальним забезпеченням військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей. Спеціалісти військово-соціального управління відіграють важливу роль у забезпеченні соціальних прав та військових інтересів, допомагаючи їм адаптуватися до цивільного життя після служби, надаючи підтримку під час війни, а також працюючи з питаннями медичного забезпечення, реабілітації, матеріальної допомоги. Цей день підкреслює значення професії в армії, адже соціальний аспект військової служби є важливою частиною загальної підтримки сил оборони, особливо в умовах війни та після важких боїв. Відзначення цього дня також вдячно за роботу, яка допомагає зберігати моральний дух військових і підтримувати їх у складні часи.
Шкільний день ненасильства і миру
Це міжнародний день, коли акцент робиться на важливості мирного співіснування і протидії насильству в суспільстві, зокрема, в навчальних закладах. Його мета – виховання у молоді культури ненасильства, толерантності і взаємоповаги. Цей день було започатковано для того, щоб звернути увагу на питання, пов’язані з насильством у школах, булінгом, агресією серед підлітків і важливістю мирного вирішення конфліктів. Школярів і педагогів заохочують до проведення різноманітних заходів, таких як лекції, тренінги, круглі столи, творчі роботи та акції, спрямовані на формування свідомості про важливість миру і взаємоповаги у відносинах.
День пам’яті NASA
Цей день присвячений пам’яті астронавтів, які загинули внаслідок нещасних випадків під час виконання своїх місій. Сьогодні нагадує про жертви, які людина готова принести заради наукових досягнень і досліджень, а також сприяє визнанню тих, хто втратив своє життя в космосі або під час підготовки до польотів.
Дати та події 30 січня
- 9 рік до н.е. – урочисте освячення на Марсовому полі в Римі «Вівтаря Миру» з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;
- 1018 рік – у замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором Священної Римської імперії Генріхом II мирну угоду;
- 1644 рік – Охматівська битва військ Конецпольського і Вишневецького з татарами Тугай-Бея;
- 1649 рік – королю Англії Карлу I відрубують голову;
- 1697 рік – за одну ніч Ісаак Ньютон розв’язує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону – і попутно відкриває варіаційне числення;
- 1790 рік – у Великобританії проходять випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;
- 1847 рік – місто Йерба Буена в Каліфорнії перейменовується в Сан-Франциско;
- 1868 рік – у Києві відкривається музична школа (тепер – Київське музичне училище імені Рейнгольда Глієра);
- 1894 рік – Чарльз Кінг з Детройта, штат Мічиган, отримує патент на пневматичний молоток;
- 1901 рік – відбувається інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;
- 1902 рік – Великобританія і Японія підписують угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;
- 1915 рік – атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;
- 1918 рік – Українська Центральна Рада приймає рішення створити добровольчу українську армію;
- 1930 рік – здійснюють запуск першого в світі радіозонда для дослідження атмосфери;
- 1931 рік – у Лос-Анджелесі проходить прем’єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»;
- 1933 рік – прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;
- 1992 рік – у Гельсінкі Україна приєднується до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ);
- 1992 рік – Ісландія визнає незалежність України;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;
- 1992 рік – перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар завершує восьмиденну місію на шаттлі НАСА «Діскавері»;
- 1998 рік – створюють Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД;
- 2004 рік – створюють першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом;
- 2007 рік – виходить у продаж операційна система Windows Vista.
Хто народився в цей день
- 1882 рік – американський політичний і державний діяч, 32 президент США (1933-1945) Франклін Рузвельт;
- 1900 рік – радянський композитор українсько-єврейського походження Ісаак Дунаєвський;
- 1905 рік – біолог, учасниця опозиційного руху в Україні в післявоєнний період, фактичний голова Української Гельсінської групи наприкінці 1970-х Оксана Мешко;
- 1923 рік – радянський кінорежисер українського походження («Операція Ы» та інші пригоди Шурика», «Кавказька полонянка», «12 стільців») Леонід Гайдай;
- 1930 рік – український дитячий письменник Всеволод Нестайко;
- 1956 рік – український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України Федір Шпиг.