Свята 30 січня

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України

Цей день присвячений працівникам, які займаються соціальним забезпеченням військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей. Спеціалісти військово-соціального управління відіграють важливу роль у забезпеченні соціальних прав та військових інтересів, допомагаючи їм адаптуватися до цивільного життя після служби, надаючи підтримку під час війни, а також працюючи з питаннями медичного забезпечення, реабілітації, матеріальної допомоги. Цей день підкреслює значення професії в армії, адже соціальний аспект військової служби є важливою частиною загальної підтримки сил оборони, особливо в умовах війни та після важких боїв. Відзначення цього дня також вдячно за роботу, яка допомагає зберігати моральний дух військових і підтримувати їх у складні часи.

Шкільний день ненасильства і миру

Це міжнародний день, коли акцент робиться на важливості мирного співіснування і протидії насильству в суспільстві, зокрема, в навчальних закладах. Його мета – виховання у молоді культури ненасильства, толерантності і взаємоповаги. Цей день було започатковано для того, щоб звернути увагу на питання, пов’язані з насильством у школах, булінгом, агресією серед підлітків і важливістю мирного вирішення конфліктів. Школярів і педагогів заохочують до проведення різноманітних заходів, таких як лекції, тренінги, круглі столи, творчі роботи та акції, спрямовані на формування свідомості про важливість миру і взаємоповаги у відносинах.

День пам’яті NASA

Цей день присвячений пам’яті астронавтів, які загинули внаслідок нещасних випадків під час виконання своїх місій. Сьогодні нагадує про жертви, які людина готова принести заради наукових досягнень і досліджень, а також сприяє визнанню тих, хто втратив своє життя в космосі або під час підготовки до польотів.

Дати та події 30 січня

9 рік до н.е. – урочисте освячення на Марсовому полі в Римі «Вівтаря Миру» з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;

1018 рік – у замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором Священної Римської імперії Генріхом II мирну угоду;

1644 рік – Охматівська битва військ Конецпольського і Вишневецького з татарами Тугай-Бея;

1649 рік – королю Англії Карлу I відрубують голову;

1697 рік – за одну ніч Ісаак Ньютон розв’язує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону – і попутно відкриває варіаційне числення;

1790 рік – у Великобританії проходять випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1847 рік – місто Йерба Буена в Каліфорнії перейменовується в Сан-Франциско;

1868 рік – у Києві відкривається музична школа (тепер – Київське музичне училище імені Рейнгольда Глієра);

1894 рік – Чарльз Кінг з Детройта, штат Мічиган, отримує патент на пневматичний молоток;

1901 рік – відбувається інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1902 рік – Великобританія і Японія підписують угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;

1915 рік – атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 рік – Українська Центральна Рада приймає рішення створити добровольчу українську армію;

1930 рік – здійснюють запуск першого в світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 рік – у Лос-Анджелесі проходить прем’єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»;

1933 рік – прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1992 рік – у Гельсінкі Україна приєднується до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ);

1992 рік – Ісландія визнає незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

1992 рік – перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар завершує восьмиденну місію на шаттлі НАСА «Діскавері»;

1998 рік – створюють Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД;

2004 рік – створюють першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом;

2007 рік – виходить у продаж операційна система Windows Vista.

Хто народився в цей день