Ключевые моменты:

28 июля — новая памятная дата, утверждённая Верховной Радой.

Посвящена памяти погибших в плену военных, добровольцев и гражданских.

Приурочена к трагедии в Еленовке 2022 года — более 50 погибших, 130 раненых.

Россия нарушает международное гуманитарное право — системные преступления против пленных.

Памятная дата установлена Верховной Радой 22 июля 2025 года и приурочена к трагическим событиям в Еленовке, где в ночь на 29 июля 2022 года в результате взрыва в колонии погибли более 50 украинских военнопленных — в том числе защитники «Азовстали». Более 130 человек получили ранения.

Этот день — символ достоинства, скорби и несокрушимости. Он напоминает о системных преступлениях против украинских пленных: пытках, расстрелах, сексуальном насилии, лишении медицинской помощи и связи с родными. Россия, как страна-агрессор, нарушает международные нормы, включая Женевские конвенции и Римский статут.

Генштаб ВСУ призывает международные институты к решительным действиям:

“Еленовка, пытки током в плену, сексуальное насилие, ненадлежащее питание, отсутствие медицинской помощи и связи с родными — не исключения, а звенья целенаправленной политики. Имеем дело с организованной системой издевательств над украинскими пленными. Это недостаточно наблюдать — международные институты должны действовать. Нужно их давление. Доступ. Контроль. Ответственность”.

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