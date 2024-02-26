Новости Одессы и Одесской области

Война, день 733-й: российские террористы снова расстреляли украинских военных

Война, день 733-й: российские террористы снова расстреляли украинских военных

Начались семьсот тридцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Россияне не оставляют попыток сломить украинское сопротивление и этой ночью в очередной раз накрывали огнем украинские города. Силы ПВО сбили девять шахедов и три ракеты X-59.

Ночная ракетно-дроновая атака 26 февраля

В ночь на понедельник, 26 февраля, страна-агрессор атаковала Украину различными типами ракет и иранскими дронами-камикадзе.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты атаковали баллистической ракетой Искандер-М, двумя ЗКР С-300, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной — Х-31П и 14-ю ударными беспилотниками типа Shahed.

В результате боевой работы противовоздушной обороной было уничтожено три ракеты Х-59 и девять шахедов в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ Сил обороны Украины.

Россияне снова расстреляли украинских военных

Российские оккупанты в субботу, 24 февраля, расстреляли девять безоружных украинских военнопленных на Бахмутском направлении. Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

Предварительно, погибли бойцы 92 ОМБр ВСУ «или кто-то из приданных им подразделений».

На обнародованном видео видно, как украинские военные выходят из окопа с поднятыми вверх руками. Их заставляют ложиться лицом к земле, а затем — расстреливают.

DeepState пишет, что за последнее время российские террористы совершили много расстрелов украинских военных, которых брали в плен.

Коротко о ситуации на фронте

На 733-й день войны российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. Захвачено село Ласточкино, куда украинские войска отошли из Авдеевки. Украинские военные и паблики пишут, что Ласточкино пришлось оставить из-за угрозы флангам и маршрутам снабжения.

Также активизировались бои на Запорожском направлении.

На фронте за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В общем враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также нашими защитниками уничтожено 3 ракеты и 9 БПЛА типа «Shahed».

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.

Потери врага на утро 26 февраля

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 26.02.2024 ориентировочно составили около 410700 солдат.

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 880 оккупантов,
  • 13 танков,
  • 37 бронемашин,
  • 12 артсистем,
  • 26 БПЛА,
  • 1 РСЗО,
  • 2 ПВО,
  • 28 ед. авто и спецтехники.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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