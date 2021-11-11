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Таирова сидит без света, светофоры не работают, на дорогах пробки

Таирова сидит без света, светофоры не работают, на дорогах пробки

ДТЭК «Одесские энергосети» продолжает замену и профилактику оборудования на своих подстанциях. Сейчас работы ведутся в Киевском районе на Таирова.

В коллапсе на дорогах винят патрульных

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Из-за отключения электроэнергии в микрорайоне не работают светофоры на многих ключевых перекрестках. Ситуация на магистралях близка к коллапу.

Одесситы возмущаются в социальных сетях бездействием патрульной полиции. Ведь энергетики предупредили о том, что электроснабжение будет отключено, заранее. И в полиции могли бы принять меры и организовать регулирование перекрестков вручную.

Тем более, подобная ситуация уже была несколько дней назад. Тогда тоже из-за отключения света дороги жилмассива застыли в пробках.

Свет обещают дать только к 21.00 11 ноября

В пробках на Таирова из-за неработающих светофоров одесситы винят патрульных

На Таирова не работают светофоры

Светофоры не работают по следующим адресам:

  • Люстдорфская дор. / ул. А.Невского
  • ул.Инглези / ул. Ак.Королева
  • Люстдорфская дор. / ул. Д.Донского
  • просп. Небесной Сотни / «Эпицентр»
  • ул. Ак. Вильямса / «Эпицентр»
  • просп. Ак.Глушко / «Универсам»
  • просп. Ак.Глушко / ул. Ильфа и Петрова
  • просп. Небесной сотни / просп.  Ак.Глушко
  • просп. Небесной Сотни / ЖК «Радужный»
  • ул. Архитекторская / ул. Отважных

Познакомится с полным списком улиц и домов в Одессе, где 11 ноября отключили свет можно здесь: Отключения света в Одессе — для кого четверг 11 ноября станет “черным”

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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