Таирова сидит без света, светофоры не работают, на дорогах пробки

ДТЭК «Одесские энергосети» продолжает замену и профилактику оборудования на своих подстанциях. Сейчас работы ведутся в Киевском районе на Таирова.
В коллапсе на дорогах винят патрульных
Из-за отключения электроэнергии в микрорайоне не работают светофоры на многих ключевых перекрестках. Ситуация на магистралях близка к коллапу.
Одесситы возмущаются в социальных сетях бездействием патрульной полиции. Ведь энергетики предупредили о том, что электроснабжение будет отключено, заранее. И в полиции могли бы принять меры и организовать регулирование перекрестков вручную.
Тем более, подобная ситуация уже была несколько дней назад. Тогда тоже из-за отключения света дороги жилмассива застыли в пробках.
Свет обещают дать только к 21.00 11 ноября
На Таирова не работают светофоры
Светофоры не работают по следующим адресам:
- Люстдорфская дор. / ул. А.Невского
- ул.Инглези / ул. Ак.Королева
- Люстдорфская дор. / ул. Д.Донского
- просп. Небесной Сотни / «Эпицентр»
- ул. Ак. Вильямса / «Эпицентр»
- просп. Ак.Глушко / «Универсам»
- просп. Ак.Глушко / ул. Ильфа и Петрова
- просп. Небесной сотни / просп. Ак.Глушко
- просп. Небесной Сотни / ЖК «Радужный»
- ул. Архитекторская / ул. Отважных
Познакомится с полным списком улиц и домов в Одессе, где 11 ноября отключили свет можно здесь: Отключения света в Одессе — для кого четверг 11 ноября станет “черным”