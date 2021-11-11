Таирова сидит без света, светофоры не работают, на дорогах пробки

ДТЭК «Одесские энергосети» продолжает замену и профилактику оборудования на своих подстанциях. Сейчас работы ведутся в Киевском районе на Таирова.

В коллапсе на дорогах винят патрульных

Из-за отключения электроэнергии в микрорайоне не работают светофоры на многих ключевых перекрестках. Ситуация на магистралях близка к коллапу.

Одесситы возмущаются в социальных сетях бездействием патрульной полиции. Ведь энергетики предупредили о том, что электроснабжение будет отключено, заранее. И в полиции могли бы принять меры и организовать регулирование перекрестков вручную.

Тем более, подобная ситуация уже была несколько дней назад. Тогда тоже из-за отключения света дороги жилмассива застыли в пробках.

Свет обещают дать только к 21.00 11 ноября

На Таирова не работают светофоры

Светофоры не работают по следующим адресам:

Люстдорфская дор. / ул. А.Невского

ул.Инглези / ул. Ак.Королева

Люстдорфская дор. / ул. Д.Донского

просп. Небесной Сотни / «Эпицентр»

ул. Ак. Вильямса / «Эпицентр»

просп. Ак.Глушко / «Универсам»

просп. Ак.Глушко / ул. Ильфа и Петрова

просп. Небесной сотни / просп. Ак.Глушко

просп. Небесной Сотни / ЖК «Радужный»

ул. Архитекторская / ул. Отважных

Познакомится с полным списком улиц и домов в Одессе, где 11 ноября отключили свет можно здесь: Отключения света в Одессе — для кого четверг 11 ноября станет “черным”