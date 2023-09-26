Новости Одессы и Одесской области

25 сентября россияне повредили девять объектов культурного наследия в Одессе

25 сентября россияне повредили девять объектов культурного наследия в Одессе

Из-за обстрела центра Одессы в ночь на 25 сентября пострадали девять объектов из охранной зоны ЮНЕСКО. Все эти дома являются памятками архитектуры национального значения.

Преимущественно пострадали дома на Приморском бульваре, в помещениях взрывными волнами повреждены или выбиты окна, пострадали и сами здания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. 

Повреждения получили: 

– Воронцовский дворец (1824-1829), пер. Воронцовский, 2; 

– Дом Марини, Ашкинази (кон. XIX в.), бульвар Приморский, 3;

 – Дом Серато и Верани (1824-1826), бульвар Приморский, 4; 

– дом прибыльный Лерхе (1823-1826), бульвар Приморский, 5;

 – Дом Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморский, 6 

– Дом Завадовского (1830), бульвар Приморский, 8; 

– Дворец (объем фасадного здания) (1829-1830), бульвар Приморский, 9; 

– Дворец Лопухина, Ралли, гостиница «Лондонская» (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморский, 11; 

– Дом Золотарева, Масса (1820-е, 1872), бульвар Приморский, 12. 

Приморский бульвар

«Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное», — подчеркнул и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Кроме того, в Нерубайском территориальной громаде Одесщины повреждены объекты культуры. Это Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.

Атака на Одессу 25 сентября

  • Ночью враг обстрелял Одесскую область 19 дронами-камикадзе «Шахед» и ракетами – 12 «Калибрами» и 2 «Ониксами».
  • Украинские Силы ПВО ликвидировали 11 «Калибров» и 19 «Шахедов». Однако 2 ракеты «Оникс» попали в пустое зернохранилище.
  • Основной удар оккупанты нанесли по припортовой инфраструктуре Одессы. Враг обстрелял здание морского вокзала и гостиницы, которые в результате удара получили серьезные повреждения и почти разрушены.
  • Кроме того, россияне ударили по складу с тысячами тонн зерна в Одесской области. К сожалению, под завалами погибли два человека.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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