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25 вересня росіяни пошкодили дев’ять об’єктів культурної спадщини в Одесі

25 вересня росіяни пошкодили дев’ять об’єктів культурної спадщини в Одесі

Через обстріл середмістя Одеси у ніч на 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів з охоронної зони ЮНЕСКО. Усі ці будинки є пам’ятками архітектури національного значення.

Переважно постраждали будинки на Приморському бульварі, у приміщеннях вибуховими хвилями пошкоджено або вибито вікна, постраждали й самі будівлі.

 Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Ушкодження отримали:

Внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти культурної спадщини:

– Воронцовський палац (1824-1829), пров. Воронцовський, 2;

– Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;

– Будинок Серато і Верані (1824-1826), бульвар Приморський, 4;

– Будинок прибутковий Лерхе (1823-1826), бульвар Приморський, 5;

– Будинок Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморський, 6

– Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;

– Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829-1830), бульвар Приморський, 9;

– Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморський, 11;

– Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.

Приморский бульвар

“Всі злочини росіян докладно фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне”, – наголосив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Крім того, у Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджено об’єкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.

Атака на Одесу 25 вересня

  • Вночі ворог обстріляв Одеську область 19 дронами-камікадзе “Шахед” та ракетами – 12 “Калібрами” та 2 “Оніксами”.
  • Українські Сили ППО ліквідували 11 “Калібрів” та 19 “Шахедів”. Однак дві ракети “Онікс” потрапили до порожнього зерносховища.
  • Основного удару окупанти завдали припортової інфраструктури Одеси. Ворог обстріляв будівлю морського вокзалу та готелі, які внаслідок удару отримали серйозні пошкодження та майже зруйновані.
  • Крім того, росіяни вдарили по складу із тисячами тонн зерна на Одещині. На жаль, під завалами загинули двоє людей.

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