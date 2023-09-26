25 вересня росіяни пошкодили дев’ять об’єктів культурної спадщини в Одесі

Через обстріл середмістя Одеси у ніч на 25 вересня постраждали дев’ять об’єктів з охоронної зони ЮНЕСКО. Усі ці будинки є пам’ятками архітектури національного значення.
Переважно постраждали будинки на Приморському бульварі, у приміщеннях вибуховими хвилями пошкоджено або вибито вікна, постраждали й самі будівлі.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики України.
Ушкодження отримали:
Внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти культурної спадщини:
– Воронцовський палац (1824-1829), пров. Воронцовський, 2;
– Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.), бульвар Приморський, 3;
– Будинок Серато і Верані (1824-1826), бульвар Приморський, 4;
– Будинок прибутковий Лерхе (1823-1826), бульвар Приморський, 5;
– Будинок Зонтага (1826-1827, 1850), бульвар Приморський, 6
– Будинок Завадовського (1830), бульвар Приморський, 8;
– Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829-1830), бульвар Приморський, 9;
– Палац Лопухіна, Раллі, готель «Лондонський» (1827, 1851, 1898-1899), бульвар Приморський, 11;
– Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872), бульвар Приморський, 12.
“Всі злочини росіян докладно фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне”, – наголосив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Крім того, у Нерубайській територіальній громаді Одещини пошкоджено об’єкти культури. Це Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.
Атака на Одесу 25 вересня
- Вночі ворог обстріляв Одеську область 19 дронами-камікадзе “Шахед” та ракетами – 12 “Калібрами” та 2 “Оніксами”.
- Українські Сили ППО ліквідували 11 “Калібрів” та 19 “Шахедів”. Однак дві ракети “Онікс” потрапили до порожнього зерносховища.
- Основного удару окупанти завдали припортової інфраструктури Одеси. Ворог обстріляв будівлю морського вокзалу та готелі, які внаслідок удару отримали серйозні пошкодження та майже зруйновані.
- Крім того, росіяни вдарили по складу із тисячами тонн зерна на Одещині. На жаль, під завалами загинули двоє людей.
Читайте також:
- Який був одеський морвокзал до того, як його зруйнувала росія (фото)
- Зруйнований одеський Морвокзал: таємниця його будівництва