24-летний выпускник одесских вузов стал рекордсменом Украины

Выпускник двух одесских вузов Евгений Нотевский из Первомайска Николаевской области установил национальный рекорд, получив за 6 лет пять дипломов о высшем образовании.

Сегодня, 18 сентября, его рекорд в номинации «Самый молодой украинец, который получил наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине», зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

За шесть лет (с сентября 2016 по декабрь 2022 года) Евгений получил образование по специальности экономика, право, магистр менеджмента, магистр государственного управления и местного самоуправления и магистр пищевых технологий. 4 из 5 полученных дипломов рекордсмена о высшем образовании – с отличием.

За время обучения был лауреатом именной академической стипендии Президента Украины (2019), Премии Киевского городского головы за особые достижения молодежи в строительстве столицы Украины – города-героя Киева (2019) и именной академической стипендии Верховной Рады Украины (2020).

По словам Евгения, на достигнутом останавливаться не собирается.

«Сейчас я учусь на втором и третьем образовательном уровне (PhD) — являюсь аспирантом специальности «Менеджмент» Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Согласно индивидуальному плану обучения вместе с научным руководителем работаем над диссертационным исследованием по теме «Управление предприятием на основе ESG-концепции», — отметил Евгений.

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