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В Одесской области сделали самую большую паску для ВСУ (фото)

В Одесской области сделали самую большую паску для ВСУ (фото)

Участницы Благотворительного фонда «Отряд паляница» в г. Подольске создали самую большую в стране карту Украины из пасок.

Об этом сообщила руководитель БФ «Отряд паляница» Людмила Татар на своей странице в Фейсбуке. Этот рекорд был официально зарегистрирован Национальным реестром Рекордов Украины в Подольске.

Національний рекорд України Автор

В течение двух дней участницы БФ «Отряд паляница» конструировали на главной площади Подольска специальный стол площадью 77 кв. м, на котором разместили 6 тысяч домашних пасок.

Карта из пасок получилась размером 11 метров 40 сантиметров на 7 метров. Для всей выпечки использовали 700 кг муки, 2000 яиц, 80 кг сливочного масла, 200 литров молока, 150 кг сахара, 140 литров масла и 80 кг изюма.

Рецепт найбільшої мапи України з пасок

Рекорд зафиксировали представители «Национального реестра рекордов Украины». Рекорд установлен под названием «Самая большая карта Украины из пасок для ВСУ».

 

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Фото: Людмила Татар

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Редакция ПРОФИЛЬ

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